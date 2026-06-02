A Milli Futbol Takımı, Amerika'ya gitti

2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı, Türk Hava Yollarına ait özel uçakla Amerika Birleşik Devletlerine gitti.

Türkiye A Milli takımı, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nden otobüs ile JETEX- C-VIP terminaline geldi. Özel Genel Havacılık terminalinde bagaj ve pasaport işlemlerinin ardından,THY’nin özel tarifeli yolcu uçağıyla ABD'ye uçtu.

Fort Lauderdale kentindeki havalimanına inecek olan milli takım, ardından Miami'ye geçecek.

Amerika’ Avustralya ve Paraguay ile D Grubu'nda yer alan milliler, turnuva hazırlıkları kapsamında son maçını, 7 Haziran Pazar günü TSİ 01.00'de Inter Miami Stadı'nda Venezuela ile oynayacak.