A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'na veda etti! Montella, mağlubiyetin nedenlerini açıkladı: 'Kader bizden yana değil gibiydi'

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 2. maçında Paraguay ile oynadı. Paraguay'a 1-0 yeniden milliler, bu sonuçla Dünya Kupası'na veda etti. Ay-yıldızlı takımın teknik direktörü Vincenzo Montella müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

Montella şunları söyledi:

"Çok çok üzgünüm. Milletimiz adına büyük beklentiler vardı. Bizim de beklentilerimiz büyüktü. TFF adına da çok üzgünüm, nasıl çalıştıklarını biliyorum. Futbolcuların nasıl çalıştıklarını biliyorum.

Normalde 50 yılda bir denk gelir ama bize 2 maçta denk geldi

35 yıldır futboldayım, normalde 50 yılda bir denk gelir ama bize 2 maçta denk geldi. İki maçta 65 şut var! topla oynamayı söylemiyorum bile. Kader bizden yana değildi.

Nasipten ötesi yok

Futbolcularımıza, kafalarını kaldırmalarını söyledim. Bazen söylenir ya, nasipten de ötesi yok.

Olmadı maalesef...

Her zaman futbolcularımızın çalışkanlık yüzdesine ve hırsına bakarım. Sahadaki ruhlarına bakarım. Hepsinde inanılmaz bir hırs vardı. İki maçta sonuna kadar mücadele ettiler. Onlara desteğim sonuna kadar olacak. Kimse kendini geri çekmedi, herkes çalıştı ve çok mücadele etti. Olmadı maalesef...

Santrfor sorusuna yanıt

(Kadromuzdaki tek santrforu ilk maçta 10 dakika kullandık, bugün de rakip 10 kişi kaldıktan 22 dakika sonra kullandık. Yorumunuz ne olur?) Barış Alper Yılmaz'ı soktuk, sonra ikinci forveti aldık. Maçın gidişatına göre karar aldım. Performansla alakası yok. 'Her şeyi bir santrfor değiştirirdi' demek kolaya kaçmak olur.

65 şut var, rakipler çok az pozisyonla kazandı

Oyuncularıma karşı olumsuz düşüncem yok. Herkes çok çalıştı ve bu yüzden daha da üzgünüm. 65 şut var, rakipler çok az pozisyonla kazandı.

Biz gidiyoruz olmuyor ama rakip geliyor ilk şutta oluyor

Tekrar forvet konusu açmanıza şaşırarak bakıyorum. 65 şutu hatırlatmak isterim. Bir şekilde olmuyor, girmiyor. Biriniz bazı anların futbolda neden yaşandığını açıklayabilirse, ben de öğrenmeye hazırım. Biz gidiyoruz olmuyor ama rakip geliyor ilk şutta oluyor.

Basit gibi oluyor ama kader bizden yana değil gibiydi

Rakip ceza sahasında daha iyi olabilirdik ama bu durum, futbolcularımı eleştirmemi gerektirmiyor. Eğer rakip ceza sahasına giremeseydik, o zaman problem olduğunu söyleyebilirdik. Basit gibi oluyor ama kader bizden yana değil gibiydi... Bir tane atsak, daha farklı olurdu. Daha fazla ne yapabilirdik, düşünüyorum ama yok! Olmayınca olmuyor...

Belki bilinçaltında 24 sene sonra burada olmak oyuncularımızı etkiledi

Bu saatten sonra büyük turnuvalarda oynamayı sürdürmemiz gerekiyor. Dünya Kupası'nda hep olmalıyız. Belki bilinçaltında 24 sene sonra burada olmak oyuncularımızı etkiledi. Milli Takım'ın bu alışkanlığı kazanması ve turnuvalara gitmesi gerekiyor. Sonra daha iyi olacak.

Kimseyi suçlamaya gerek yok

Tek bir kişiyi hedefe koymak eleştirmek kolay. Kimseyi suçlamaya gerek yok. Çünkü elimizden geleni yaptık. Ben de büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. Amacım gruptan çıkmaktı ama bu sonucu bir şekilde kabul etmek zorundayız. Olmayınca olmuyor... Kısacası, buna bağlıyorum. Bundan farklı ne diyeceğimi bilmiyorum.

50 maçta böyle bir tablo olabilir ama üst üste 2 maçta bu istatistiklerle kaybeden görmedim

Her şeyi yaptık, her şeyi... Futbol da hayat gibi... Her zaman, her şey adil olmuyor. Hep mutlu olamıyorsunuz. 50 maçta böyle bir tablo olabilir ama üst üste 2 maçta bu istatistiklerle kaybeden görmedim. 35 yıllık kariyerimde yok, rastlamadım.

Ozan Kabak'a saygı duyuyorum. Arkadaki iki stoperin birbirini destekliyor olması lazım. Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı ile uyumlu oynuyor. Ozan Kabak da olabilirdi, başkası da oynayabilirdi.

Bundan sonraki turnuvalarda da olmak istiyoruz

Bir yapı oluşturuyoruz, bu da bize iyi sonuçlar getirdi. Genç oyuncular var ve olgunlaşıyorlar. Sürekli yeni ve genç oyuncuları süreçte tutarak, çekirdek kadro geliştireceğiz. Bundan sonraki turnuvalarda da olmak istiyoruz.

Soyunma odasından başımız dik çıkmalıyız

Türkiye'nin mücadeleci ruhunu göstermeye devam etmeliyiz. Hepimiz üzgünüz ama soyunma odasından başımız dik çıkmalıyız.