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A Milli Futbol Takımı FIFA sıralamasında kaçıncı sırada?

A Milli Futbol Takımı, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan ekim ayı dünya sıralamasında bin 563 puanla 31. sırada yer aldı.

Haber Merkezi
İHA
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A Milli Futbol Takımı FIFA sıralamasında kaçıncı sırada?
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A Milli Futbol Takımı, FIFA’nın ekim ayında açıkladığı dünya sıralamasında 1.563 puanla 31. basamakta yer aldı.

Millilerin, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki rakiplerinden Fransa bin 958 puanla üçüncü, Belçika bin 779 puanla sekizinci ve İtalya bin 713 puanla 15. sıradaki yerlerini korudu.

FIFA'nın internet sitesinde yayımlanan ekim ayı sıralamasında, 2024 Avrupa şampiyonluğunun ardından 2026 Dünya Kupası'nı da kazanma başarısı gösteren 2 bin 11 puanlı İspanya'nın birinci, 2026 Dünya Kupası finalisti bin 972 puanlı Arjantin'in ikinci, bin 958 puanlı Fransa'nın üçüncü ve bin 925 puana sahip İngiltere'nin dördüncü sıradaki yerleri değişmedi. Portekiz ise iki basamak yükselerek bin 807 puanla beşinci sırada yer aldı.

Bir sonraki resmi FIFA dünya sıralaması 18 Kasım Çarşamba günü açıklanacak.

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