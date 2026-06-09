  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. A Milli Futbol Takımı kafilesine eşlik eden polis kaza yaptı
Takip Et

A Milli Futbol Takımı kafilesine eşlik eden polis kaza yaptı

A Milli Futbol Takımı'nın, Arizona'da taraftarlara açık yaptığı antrenmanın ardından kafileye eşlik eden motosikletli polis kaza yaptı.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
A Milli Futbol Takımı kafilesine eşlik eden polis kaza yaptı
Takip Et

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Arizona'da kampta olan A Milli Futbol Takımı, ilk antrenmanını Arizona Athletic Grounds'ta taraftarlara açık olarak yaptı.

Antrenman sonrasında kamp yaptığı otele gitmek üzere yola çıkan milli takım kafilesine eşlik eden motosikletli polis kaza yaptı. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans geldi. Milli takım kafilesi de yaklaşık 20 dakika olay yerinde bekledi.

Polisin yaralı olduğu görülürken, milli takımın sağlık ekibi de yaralı polise müdahale etti.

Milliler, Arizona'daki ilk antrenmanını taraftara açık yaptıMilliler, Arizona'daki ilk antrenmanını taraftara açık yaptıSpor
SpaceX, Pentagon için nasıl stratejik bir ortak haline geldi?SpaceX, Pentagon için nasıl stratejik bir ortak haline geldi?Dünya
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 9 Haziran 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 9 Haziran 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji'den son hava raporu: Hava sıcaklıkları artacak, kuvvetli yağışa dikkat! İşte tahminlerMeteoroloji'den son hava raporu: Hava sıcaklıkları artacak, kuvvetli yağışa dikkat! İşte tahminlerGündem

 