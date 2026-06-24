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A Milli Futbol Takımı, Los Angeles'taki ilk antrenmanını yaptı

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3. ve son maçında ABD ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, bu müsabakanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Haber Merkezi
İHA
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A Milli Futbol Takımı, Los Angeles'taki ilk antrenmanını yaptı
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Arizona'daki kamp yerinden Los Angeles'a gelen A Milliler, Carson Sports Park'ta buradaki ilk antrenmanını yaptı.

Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenman düz koşuyla başladı ve topla çalışmalarla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise ABD maçının taktiği üzerinde duruldu.

Antrenmanı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu takip ederken, Türk taraftarlar da bir bölümünü izledi.

Ay-yıldızlılar yarın yapacağı antrenmanla ABD karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.

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