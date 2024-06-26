A Milli Futbol Takımı, son 16 turunda Avusturya ile eşleşti
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Son 16 Turu’nda 2 Temmuz’da Leipzig’de Avusturya ile karşı karşıya gelecek.
İHA
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda F Grubu 3. ve son maçında A Milli Futbol Takımı, Hamburg’da mücadele ettiği Çekya’yı 2-1 mağlup etti.
Kırmızı-beyazlılar bu sonuçla 6 puanla gruptan ikinci sırada çıktı. Milliler, son 16 turunda 2 Temmuz’da Leipzig’de D Grubu’nu ilk sırada tamamlayan Avusturya ile oynayacak.