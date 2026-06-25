A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, istifa iddialarına son noktayı koydu

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü ve son maçında yarın Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Los Angeles Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, müsabakanın oynayacağı stadyumda düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

"Ben oyunculara kayıtsız şartsız destek olmaya devam edeceğim"

Toplantının başında uzun bir açılış konuşması yapacağını ve söylemek istedikleri olduğunu ifade eden Montella, şunları dile getirdi:

"Oyuncularımıza saygı gösterdiğimizden daha fazla saygı göstermemiz lazım. Tabii ki üzgünüz olanlardan ama gelecek için motive olmaya devam ediyoruz. Yarın oynayacağımız maç, zor bir maç olacak. Herhalde en zor maçlardan biri olacak. O yüzden ülkemizin bizi desteklemesini istiyoruz. Takımı desteklemeliler. Herkes çok üzgün. Benim takımdaki 3 yılımdan bahsedeceğim. 2023 eylül ayında başladım milli takımla çalışmaya. Avrupa Şampiyonası'na katılma konusunda çalışmaya başladık ve Hırvatistan'a karşı galibiyet elde ettik. Çok da iyi bir oyunla başarılı olduk. Hatta ilk Almanya zaferimizi hatırlıyorum, 72 yıl sonra Almanya'da kazanmamızı. O gün, o başarıları elde eden çocuklar, bu çocuklar ve gelecekte de başarı elde edecekler. O yüzden onlara saygı göstermeliyiz. Onlar bizim futbolumuzun geleceği. Kişisel saldırılar gördüm. Bunları kabul edemiyorum. Bu kendi çocuğunuza yapmış gibi oluyor. Bu kabul edilecek bir şey değil. Ben onlara kayıtsız şartsız destek olmaya devam edeceğim. Biz 62 şut attık, rakip ceza sahası bölgesinde 590 kere aksiyonda bulunduk. 341 rakip ceza sahasında başarılı aksiyonda bulunduk. Rakip ceza sahasına girişte birinci sıradayız. Ortalama topa sahip olmada ikinci sıradayız. Dikine paslarda İspanya'nın ardından ikinci sıradayız. Gol pozisyonu oluşturmada üçüncü sıradayız. Futbol gol atma sanatıdır. Takım bunu başaramadı ama çok çalıştık. Son iki maç için oyuncularımızı suçlayamayız. İnsanları kötü durma sokmak çok kolay ama bunu yapmamak lazım. Biz burada ulusal bir tutkuyu desteklemeye çalışıyoruz. Türk halkı bize sürekli destek gösterdi. Herkes bize ‘Bu kadar uyumlu bir takım görmedim başka' dedi. Bu oyuncular söylenenleri hak etmiyor. Oyuncuların etki altında kalmasını istemiyorum. Ama ben onların yüzünde ifadeleri görüyorum. Onlar benim çocuklarım gibi. Birçok zorlukla karşı karşıya kaldılar. Tabii sahada daha iyisini yapabilirdik ama bunu tüm kalbimizle gerçekleştirmeye çalıştık. Bazen bunların sonucunu alamazsınız. Ama bu demek değildir ki her şeyi çöpe atalım. Bu oyuncular geleceğimiz, onlara saygı gösterelim. Buraya geldiğimizde Kenan yüzde 100'ünde değildi. Başka problemleri olan oyuncular vardı. Sahada bütün oyuncular bütün çabalarını ortaya koydular. Kendilerini yüzde 100 hissetmeseler bile ben onların oynamasını istedim. Biliyorum ki yüzde 100 olmasalar da çok iyi bir oyun çıkarabilirler. Futbol böyle bir şey. Ben vazgeçmeyeceğim, devam edeceğim. Çok şanslı hissediyorum. Başkanımız, takımı yok etmeyi değil, oyuncuları desteklemeye, geliştirmeye yönelik destek oldu. Ben de her zaman adanmışlıkla çalışmalarıma devam edeceğim. Yarın çok önemli bir maçımız var. Pek çok zorluklarla, zor bir ortamda oynayacağımız bir maç. Yarın bugüne kadarki çabalarımızın bir sonuç bulmasını istiyoruz ve bunun takdir edileceğini umuyoruz. İki stoperimiz de gayet iyi seçilmiş oyuncular. Pek çok dikine oyun pasları attık ve Abdülkerim bunda birinci sırada. Merih de hava toplarında birinci sırada. Neredeyse rakiplerine top vermedi. Bu şekilde oyun kurduk. Gol atma çabası içindeyiz. Bu verileri size vermek istedim çünkü oyuncuları desteklemek çok önemli."

"Oyuncularımız birbirine kenetlenmiş durumdalar"

İtalyan teknik adam, ABD'nin çok farklı bir takım olduğunu ve futbolcularının üzerine kurulu bir strateji uygulayacağını da belirterek, "Bazılarının hala mental olarak sıkıntıda olduğunu söyleyebilirim. Onlara yönelik şahsi ve adaletsiz saldırlar, onları çok üzüyor. Neyse ki bazılarını daha iyi görüyorum. Rakibin temposunun yüksek olduğunu biliyoruz. Strateji düşüneceğim. Futbolcuların fiziksel ve mental durumlarına bakacağız. Çok kompakt ve ruhen birleşik bir grubumuz var. Oyuncularımız birbirine kenetlenmiş durumdalar. Grubu ve teknik direktörü destekleyen oyuncularımız var. Çağlar, Kaan, İrfan, Mert destekleyici bir rol sergilediler" ifadelerini kullandı.

"Böyle bir negatif iletişimi beklemiyordum"

Yapıcı eleştirilere her zaman açık olduğunu hatırlatan 52 yaşındaki teknik adam, "Oyunu kaybettiğimizde her şey çok iyi denmesini beklemiyorum ama sadece adil olmak, daha çok şey yapılabilirdi denmesini bekliyorum. Tabii ki bunların söylemekte özgürsünüz. Bunlar yapıcı eleştiriler. Kimseden tebrik beklemiyorum. Ama böyle bir negatif iletişimi de beklemiyordum. Burada insanlar maçı kaybettikten sonra da destekledi bizi. 3-4 kişi olumsuz şeyler söylediler ama sonra 50 küsur kişi gelip olumlu şeyler söylediler. Onların bağırması, sonra bazı art niyetli gazetecilerin bunu yayması çok doğru değil. Tabii ki evimize döneceğiz ve biz de matematiği biliyoruz. Bu olumsuz yaklaşımlar sistemimizi iyileştirmek için bize fayda sağlamıyor. 24 yıl Dünya Kupası'na gelmemişti Türkiye, şimdi buradayız. Gelecekte daha iyisini yapacağız. Ama burada olmamız da çok iyi. O yüzden birleşmemiz gerekiyor. Hep birlikte bayrağın altında birleşsek daha farklı şeyler olmaz mıydı? Ancak bu şekilde ülkenin futbol tarihine katkı sağlayabiliriz" şeklinde konuştu.

"Aile bireyleri arasındaki ilişki gibi bir ilişki kurduk"

Takımın kendi içindeki ve kendisiyle oyuncular arasındaki ilişkinin nasıl olduğuna dair gelen bir soruya Montella, "Aile bireyleri arasındaki ilişki gibi bir ilişki kurduk. Baba yerine büyük ağabey gibiyim. Bazıları benim oğlumdan çok az büyük. Her zaman kalbimde taşıyorum bu duyguları. Elbette ilk yenilgiden sonra bazı futbolcular çok üzülmüşler ve motivasyonlarını yitirmişlerdi. ‘Nasıldım' diye bana soruyorlardı. Benim duygularımı merak ediyorlardı. Bazı futbolcular benim ruh halimi sordu. Bu da beni duygulandırdı. Biz birbirimize iyi hissettirmeye çalışıyoruz. Çok iyi bir ilişki var aramızda. Çok fazla destekçilerimiz var, birbirimize destek oluyoruz. Bu çok önemli bir unsur bence" cevabını verdi.

"Futbolcularım yargılamalarla karşı karşıya kaldı"

"Yüzde 100 kendilerini verememiş olmalarına rağmen ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar. Onlara ne kadar teşekkür etsem az" diyen kırmızı-beyazlı takımın teknik direktörü, şöyle devam etti:

"Dünya sahnesine çıktılar. Yargılamalarla karşı karşıya kaldılar. Kendimle ilgili ise bu deneyim çok taze, her şey çok yeni, bilmiyorum. Bundan sonraki maçı düşünüyorum. Önemli olan yarınki maça odaklanmak. Zor bir tecrübe oldu. Lojistik açıdan dahi çok zordu. 2002'deydi benim buna benzer kupa tecrübem. Her zaman bir şeyler öğrenirsiniz. Hem değerlendirmeleri hem de sonucu dikkate almak önemli. Mutlaka gelecekte bunun faydasını görürsünüz."

"Görevime devam edeceğim"

Vincenzo Montella, istifa iddialarına da son noktayı koydu. Montella, "İki kez arka arkaya Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'na gidilmedi. Tek bir teknik direktör dahi hem Avrupa Şampiyonası hem Dünya Kupası'na sokamadı benim dışında. Çok motiveyim. Başkanın desteği, futbolcuların desteği yeterli benim için. Ben profesyonelim. Bu yıllar içerisinde kalbimi koydum. Tutkuyla zamanımı harcadım. İstifa edeceğimi soruyorsanız; hayır. Çünkü hala enerjim var. Bu tecrübelerden sonra daha güçlü hissediyorum. Benim istifamı isteyen birleri varsa da bunu yapmayacağım, kabullenmeleri gerekir. Ben, futbolcularımız ve başkanımızın değerlendirmelerini dikkate alarak görevime devam edeceğim" dedi.

"Bizden önce futbolcular milli takıma canı sıkılarak geliyordu"

Kendisinin ve ekibinin milli takıma göreve başladıktan sonra oyuncuların da takıma daha istekli gelmeye başladığına vurgu yapan tecrübeli teknik adam, "Ana fikir şu; öyle bir takım oluşturmak istiyorsunuz ki taraftara da heyecan versin. En başında bu kolay olmadı. Bir değişiklik oldu teknik direktörde. İlk amaç Avrupa Şampiyonası'na taşıma, gençlerin büyümesini sağlamaktı. Onları destekledik. Mili takımda oynadığı zaman bir futbolcu sadece arzulu olmazlar, futbol oynama şekillerini de iyileştirirler. Bir sonraki hedef Dünya Kupası'ydı. Ona da girebildik. Bundan sonraki hedef bu seviyeyi korumak. Kolay olamayacak. Biz en güçlü takımlarla karşı karşıya kalmak istiyoruz. Bundan sonraki Avrupa Şampiyonası'na katılmak istiyoruz ki bütün iddiamızı yerine getirebilelim. Biz gelmeden önce futbolcularımız mili takımda gelirken ortamdan dolayı canı sıkılarak geliyordu Şimdi futbolcularımız milli takıma gelmek için gün sayıyorlar. Bunu korumamız lazım. Uluslar A Ligi seviyesinde kalmamız gerekiyor. Bunun için de çok çalışacağız" açıklamasını yaptı.

Avustralya ve Paraguay müsabakalarında tam hazır olmayan oyuncuların görev alma sürelerinden de bahseden Montalla, "Kenan 45 dakika, Hakan 90 dakika oynadı. Tabii maçlara bakmanız gerekiyor, okumanız gerekiyor. Biz de sürekli olarak üçüncü bölgede başarılı olmaya çalışıyorduk. Eğer sahanın daha çok bir alanını kaplamak zorunda olsaydık daha farklı olurdu. Ama o maç Hakan 90 dakika oynayabilirdi. Maçı belli bir bölgede oynadık, son 30 metrede oynadık. Aynı şey Arda için de geçerli. O oyun tipinde Arda da oynayabilirdi. Biliyordum ki bu futbolcular kendi kaliteleri sayesinde sonuç elde edebilecek şekilde oynayabiliyorlardı" değerlendirmesinde bulundu.

"Kimse mükemmel değil"

Kendisinin de takımın da hatalar yaptığına değinen İtalyan çalıştırıcı, "Ben sürekli hata yapıyorum. Takım olarak da hata yapıyoruz. Ama bu kazandığımız zaman da geçerli. Hata yaprak kazanabiliyoruz da. Hiçbir zaman mükemmel olmadık. Ben de hiçbir zaman mükemmel olmadım. Galibiyet kazandığımızda medya beni mükemmel bir teknik direktör olarak tanıttığında da mükemmel değildim. 590 kez rakip ceza sahasına girmişiz, daha ne söyleyebiliriz. 300'den fazla ceza sahası içinde mücadele ettik. Bu da en yüksek oran. Bütün bunlar sonuç elde etmek içindi. Sonuç elde ersek yorumlar farklı olurdu. Şansa da inanmıyorum ben. 1 gol atsaydık farklı olabilirdi. Sadece yenilgi sırasında değil, galibiyette de hata yapabiliyoruz. Kimse mükemmel değil. Mükemmel teknik direktör diye bir şey de yok, varsa ben de tanışmak isterim" diyerek sözlerini noktaladı.