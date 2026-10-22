A Milli Futbol Takımı'nda Sergen Yalçın dönemi resmen başladı

A Milli Futbol Takımı'nda Teknik Direktör Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Sergen Yalçın için TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan Orhan Saka Konferans Salonu'nda TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ve TFF yönetim kurulunun da katılımıyla imza töreni gerçekleştirildi. Yalçın ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Törende konuşan İbrahim Hacıosmanoğlu, bugün A Milli Takımı'nın geleceği adına önemli bir adım atıldığını ve yeni bir dönemin başlangıcını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Sözlerime, karşılıklı saygı ve dostluk çerçevesinde yollarımızı ayırdığımız Vincenzo Montella'ya teşekkür ederek başlamak istiyorum. Milli takımımıza bugüne kadar sağladığı katkılar için kendisine şükranlarımı sunuyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyorum. Bugün 5 yıl aradan sonra A Milli Takımımızı yeniden bir Türk teknik direktöre emanet etmenin sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Sergen Yalçın, herkesin yakından tanıdığı Türk futbolunun yetiştirdiği en değerli isimlerden biridir. Futbolculuk kariyeri, teknik direktörlük tecrübesi, oyun bilgisi ve liderlik vasıflarıyla bu görevin sorumluluğunu üstlenecek güçlü bir isimdir. Bugün kendisi, yıllar içinde edindiği futbol bilgisini, tecrübesini ve birikimini A Milli Takımımızın başarısı için kullanacaktır. Sergen Hocamızın Türk futbolunu ve futbolcularımızı yakından tanıması, oyuncularımızın yeteneklerini, karakterlerini ve gelişim potansiyellerini iyi bilmesi, hedeflerimize ulaşma yolunda önemli bir avantajımız olacaktır. Bu tercihin temelinde yalnızca teknik yeterlilik değil aynı zamanda millî sorumluluk bilinci ve ortak hedeflere duyulan inanç vardır. Hocamızın bu görevi kabul ederken maddi konuları ön plana çıkarmaması, milli takımımıza duyduğu bağlılığın ve ülkemize hizmet etme arzusunun önemli bir göstergesidir. Çünkü bizim için milli takım, her türlü kişisel beklentinin üzerindedir. Söz konusu Ay-yıldızlı forma olduğunda önceliğimiz; ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek, milletimize gurur yaşatmak ve ortak hedefler etrafında kenetlenmektir. Hedefimiz günü kurtarmak değil, kalıcı başarılar elde eden, uluslararası arenada söz sahibi bir milli takım oluşturmaktır. Elbette başarı, tek bir kişinin değil; teknik heyetimizin, futbolcularımızın, Federasyonumuzun ve taraftarlarımızın ortak emeğinin sonucudur. Hep birlikte sorumluluk alacak aynı hedef doğrultusunda çalışacak ve milli takımımızı daha ileriye taşıyacağız. İnanıyoruz ki birlik varsa güç, istikrar varsa gelişim, ortak hedef varsa başarı vardır. Sergen Hocamızın bilgi ve tecrübesiyle futbolcularımızın potansiyelini en iyi şekilde ortaya çıkaracağına ve milli takımımızı hedeflerine taşıma yolunda önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Kıymetli hocamıza bu onurlu görevinde başarılar diliyorum. İnanıyorum ki milli takımımız, milletimize büyük sevinçler yaşatacak ve bayrağımızı uluslararası arenada gururla dalgalandıracaktır. Sergen Hocamıza bir kez daha hoş geldiniz diyor, bu anlaşmanın kendisi, Federasyonumuz ve Türk futbolu adına hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Sergen Yalçın: "Bugün kariyerimin en önemli günü"

Bu görev için TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF yönetim kuruluna teşekkür eden Sergen Yalçın, "Futbolculuk döneminde ay-yıldızlı formayı çok fazla taşıdım. Çok onurlu bir şekilde hizmet etmeye çalıştım. Bugün kariyerimin en önemli günü. Hepimizin üzerinde olan bir değerden bahsediyoruz, o da ay-yıldız. Bundan sonraki süreçte çok başarılı günler yaşayacağız. Bütün planlarımızı ona göre yapıyoruz. İnşallah ülkemiz için hayırlısı olur. Birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız olacak. Umarım çok güzel günler bizi bekliyordur" diye konuştu.