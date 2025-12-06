  1. Ekonomim
A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele etmesi durumunda oynayacağı müsabakaların programı açıklandı.

A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 Dünya Kupası muhtemel fikstürü belli oldu
A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off turundaki rakiplerini elemesi halinde D Grubu'nda ev sahiplerinden ABD dışında Paraguay ve Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadelelerin programı da belli oldu. Ay-yıldızlılar, Dünya Kupası'nda yer alması durumunda ilk müsabakasını 13 Haziran 2026 tarihinde Kanada'da bulunan BC Place Stadyumu'nda Avustralya ile oynayacak.

Dünya Kupası D Grubu'ndaki maçların programı şöyle:

12 Haziran 2026
18.00 (TSİ 04.00) ABD - Paraguay / Los Angeles Stadyumu, Inglewood (ABD)

13 Haziran 2026
21.00 (TSİ 07.00) Avustralya - UEFA Play-Off C Galibi / BC Place Stadyumu, Vancouver (Kanada)

19 Haziran 2026
15.00 (TSİ 01.00) ABD - Avustralya  Seattle Stadyumu, Seattle (ABD)
21.00 (TSİ 07.00) UEFA Play-Off C Galibi - Paraguay / San Francisco Bay Bölgesi Stadyumu, Santa Clara (ABD)

25 Haziran 2026
19.00 (TSİ 05.00) UEFA Play-Off C Galibi - ABD / Los Angeles Stadyumu, Inglewood (ABD)
19.00 (TSİ 05.00) Paraguay - Avustralya / San Francisco Bay Bölgesi Stadyumu, Santa Clara (ABD) 

 

 

