A Milli Futbol Takımı'nın Bulgaristan ve Gürcistan maçları kadrosu açıklandı
2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 11 Ekim'de deplasmanda Bulgaristan ve 14 Ekim'de Kocaeli'de Gürcistan'la karşılaşacak A Millî Takımı'nın aday kadrosu açıklandı.
Teknik Direktör Vincenzo Montella’nın belirlediği listede 4 kaleci, 9 defans, 5 orta saha ve 9 forvet yer aldı.
Kaleciler: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır.
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik.
Orta saha: Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan.
Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün.
