  3. A Milli Futbol Takımı'nın Bulgaristan ve Gürcistan maçları kadrosu açıklandı
A Milli Futbol Takımı'nın Bulgaristan ve Gürcistan maçları kadrosu açıklandı

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 11 Ekim'de deplasmanda Bulgaristan ve 14 Ekim'de Kocaeli'de Gürcistan'la karşılaşacak A Millî Takımı'nın aday kadrosu açıklandı.

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nde 11 Ekim’de deplasmanda Bulgaristan ve 14 Ekim’de Kocaeli’de Gürcistan’la karşılaşacak A Millî Takımı'nın aday kadrosu açıklandı.

Teknik Direktör Vincenzo Montella’nın belirlediği listede 4 kaleci, 9 defans, 5 orta saha ve 9 forvet yer aldı.

Kaleciler: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır.

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik.

Orta saha: Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan.

Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün.

