A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Sepp Piontek hayatını kaybetti
Alman teknik adam Sepp Piontek, 85 yaşında hayatını kaybetti. 1990-1993 yılları arasında Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran ve bir dönem Bursaspor'un da başına geçen Piontek'in vefatı, ailesi tarafından Danimarka medyasına doğrulandı.
Kısa süreli bir hastalık sürecinin ardından hayatını kaybeden Piontek, futbol dünyasında özellikle Danimarka Milli Takımı'ndaki başarılarıyla hafızalara kazınmıştı.
'Danimarka Dinamiti' olarak anılan Piontek, 1979-1990 yılları arasında Danimarka Milli Takımı'nı yönetti. Bu dönemde 111 maçta görev yapan deneyimli çalıştırıcı, ortalama 1.60 puan ortalamasıyla dikkat çekti.
Michael Laudrup, Jesper Olsen, Frank Arnesen gibi yıldız oyunculara sahip Danimarka'ya, atak, dinamik ve eğlenceli bir futbol anlayışını yerleştirdi.
1980'lerin ortalarında Dünya Kupası'nda çeyrek finale kadar yükselen "Danimarka Dinamiti"nin mimarı olarak futbol tarihine geçti.
Almanya doğumlu (5 Mart 1940, Breslau - günümüz Wrocław, Polonya) olan Josef Emanuel Hubertus Piontek, futbolculuk kariyerinde SV Werder Bremen forması giydi ve Bundesliga'da 203 maça çıktı.
Teknik direktörlük serüveninde Fortuna Düsseldorf, St. Pauli gibi kulüplerin yanı sıra Danimarka'da büyük başarılar elde ettikten sonra 1990 yılında Türkiye'ye geldi. Ay-Yıldızlılar'da disiplinli yapısı ve sistematik yaklaşımıyla tanındı.