A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan maçı biletleri satışa çıktı

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda 4 Eylül Perşembe günü Gürcistan ile karşılaşacağı müsabakanın genel bilet satışları başladı.

 Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan maçı bilet satışları başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Boris Paichadze Ulusal Stadı'nda TSİ 19.00'da oynanacak maçın misafir tribün bilet fiyatları 1000 lira olarak belirlendi.

Futbolseverler, biletleri www.passo.com.tr veya Passo Mobil uygulamasından satın alabilecek.

Passolig kart zorunluluğu yok

Bu arada bilet satışında Passolig kart zorunluluğu aranmadığı da bildirildi.

