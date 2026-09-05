A Milli Kadın Basketbol Takımı, Dünya Kupası ilk maçında Belçika’ya mağlup oldu
FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası’nda mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, C Grubu’ndaki ilk maçında Belçika’ya 89-75'lik skorla mağlup oldu.
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası’ndaki ilk maçında Belçika ile karşılaştı. Max-Schmeling-Halle'de oynanan mücadeleye Ay-Yıldızlılar; Olcay Çakır Turgut, Sevgi Uzun, Gökşen Fitik, Elif Bayram ve Beren Burke beşiyle başladı.
Milliler, karşılaşmanın ilk yarısını 46-45 önde tamamladı. Meesseman'ın art arda bulduğu basketlerle farkı açan Belçika, son çeyreğe 71-54 önde girdi. Dördüncü ve son çeyrekte üstünlüğünü koruyan Belçika, karşılaşmayı 89-75 kazandı.
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Sevgi Uzun 11 sayı ve 11 asistle oynadı. Belçika’da ise Emma Meesseman 27 sayı kaydetti.
Milliler, gruptaki ikinci maçında 6 Eylül Pazar günü TSİ 12.30'da Avustralya ile Berlin Arena'da karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT Spor ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.