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A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Ekrem Memnun dönemi sona erdi

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenör Ekrem Memnun ile yollar ayrıldı.

Haber Merkezi
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A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Ekrem Memnun dönemi sona erdi
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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), sözleşmesi sona eren A Milli Kadın Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun ile yolla devam edilmeyeceğini açıkladı.

TBF'den yapılan açıklamada, "A Kadın Milli Takım Başantrenörü olarak 3 yıllık çalışma süresinin ardından sözleşmesi sona eren Ekrem Memnun'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz" denildi.

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