A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın biletleri tükendi
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın İzlanda maçı biletleri tükendi. 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri 6 Şubat Perşembe günü oynanacak.
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A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda 6 Şubat Perşembe günü oynayacağı İzlanda maçının biletleri tükendi.
Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamada, Kocaeli'de saat 19.00'da oynanacak müsabakanın biletlerinin tamamının tükendiği belirtildi.
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