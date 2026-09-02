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A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde Almanya ile karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde yarın Almanya ile karşılaşacak.

Haber Merkezi
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde Almanya ile karşılaşacak
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2026 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonluk için yoluna emin adımlarla ilerleyemeye devam ediyor. Milliler, çeyrek finalde yarın saat 19.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda Almanya ile oynayacak.

Grup maçında milliler 3-1 kazandı

İki ülke, turnuvada A Grubu'nda yer aldı ve ay-yıldızlılar rakibini 3-1’lik skorla mağlup etti. Grupta oynadığı maçlarda 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan A Milliler, ikinci olarak adını üst tura yazdırdı. Milliler, son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 ile geçerek çeyrek finale yükseldi.

Almanya, Belçika'yı yendi

Almanya ise son 16 turu mücadelesinde büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada Belçika'yı 3-2 yenerek çeyrek finale çıktı.