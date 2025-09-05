A Milli Kadın Voleybol Takımı final için sahada: Yarı finalde Japonya ile karşılaşacak

Tayland'da düzenlenen FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı final için sahaya çıkacak. Milliler, yarın saat 11.30'da Japonya ile karşı karşıya gelecek. Yarı finalin diğer eşleşmesinde İtalya ile Brezilya oynayacak.

A Milliler; Kanada, İspanya ve Bulgaristan ile yer aldığı E Grubu'nu yenilgisiz olarak lider tamamladı. Ay-yıldızlılar son 16 turunda da Slovenya'yı, çeyrek finalde de ABD'yi mağlup etti ve tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi. Milliler, turnuvada oynadığı maçlarda rakiplerine sadece 1 set verdi.

H Grubu'nda Sırbistan, Ukrayna ve Kamerun ile mücadele eden Japonya, son 16 turunda Tayland, çeyrek finalde de Hollanda'yı yenerek yarı finale çıktı.

Japonya'yı Türk Başantenör Ferhat Akbaş çalıştırıyor.