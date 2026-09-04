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A Milli Kadın Voleybol Takımı final için Sırbistan karşısında

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde yarın Sırbistan ile oynayacak.

Haber Merkezi
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A Milli Kadın Voleybol Takımı final için Sırbistan karşısında
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CEV 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarın saat 16.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda Sırbistan ile karşılaşacak. Diğer yarı finalde ise saat 19.00'da Polonya ile İtalya mücadele edecek.

Milliler; Polonya, Slovenya, Almanya, Letonya ve Macaristan ile yer aldığı A Grubu'nu 4 galibiyet, 1 beraberlik ikinci sırada tamamladı. Son 16 turunda Azerbaycan'ı mağlup eden ay-yıldızlılar, çeyrek finalde de Almanya'yı yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Milliler 8. kez yarı finalde

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda üst üste 6, toplamda 8. kez yarı finalde mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, 2003, 2011, 2015, 2017, 2019, 2021, 2023 ve 2026 yılında Avrupa'nın en iyi 4 takım arasına kaldı.

Sırbistan 7'de 7 yaparak yarı finalde

Sırbistan ise B Grubu'nda Çekya, Yunanistan, Bulgaristan, Ukrayna ve Avusturya ile karşılaştı ve 5'te 5 ile bir üst tura yükseldi. Sırbistan, son 16 turunda Hırvatistan'ı, çeyrek finalde de Yunanistan'ı mağlup ederek yarı finale geldi.