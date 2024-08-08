A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 yarı finalinde İtalya ile karşılaşacak
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Olimpiyat Oyunları'nın yarı finalinde bugün saat 21.00'de İtalya ile karşılaşacak. Milliler, İtalya'yı geçmesi durumunda Brezilya-ABD eşleşmesinin galibiyle finalde altın madalya için mücadele edecek.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yarı finalinde bugün İtalya ile karşı karşıya gelecek.
Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanacak mücadele, Türkiye saati ile 21.00'de başlayacak.
İtalya'ya C Grubu'nun liderlik maçında 3-0 kaybeden milliler, bu karşılaşmanın rövanşını almak için parkeye çıkacak.
Grubunda 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alan milliler, ikinci olarak çeyrek finalde mücadele etmeye hak kazanmıştı.
Milli takım, çeyrek finalde Çin'i 3-2 yenerek tarihinde ilk kez yarı finale çıkma başarısı gösterdi.
Milliler, İtalya'yı geçmesi durumunda Brezilya-ABD eşleşmesinin galibiyle finalde altın madalya için mücadele edecek.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı final maçında da İtalya ile karşılaştı.
Rakibini zorlu mücadelede 3-2 yenen milli takım, yenilgisiz yükseldiği finalde de Sırbistan'ı geçerek Avrupa şampiyonu oldu.