A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan'ı 3-1 yendi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 6'ncı maçında Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi A Milli Kadın Voleybol Takımı, 3-1'lik setlerle kazandı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'de düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci hafta mücadelesindeki ikinci maçında Sırbistan'ı 3-1 mağlup etti.
Teksas eyaletinin Arlington kentinde oynanan karşılaşmada Sırbistan'ı 3-1 yenen dünya 1 numarası ve son VNL şampiyonu Filenin Sultanları, organizasyonun ikinci haftasındaki ikinci, VNL'deki altıncı müsabakasında 4'üncü galibiyeti elde etti.
Milli takım, Almanya galibiyetiyle (3-1) başladığı ABD etabındaki üçüncü karşılaşmasında yarın Türkiye saati ile 21.00’de Güney Kore ile mücadele edecek.
Filenin Sultanları, VNL'nin Antalya'da düzenlenen ilk haftasında iki galibiyet, iki mağlubiyet almıştı.