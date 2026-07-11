A Milli Kadın Voleybol Takımı, üst üste 8. kez Milletler Ligi finallerinde
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) 3. haftasında oynadığı 3. maçında ev sahibi Japonya'yı 3-1 mağlup etti. Voleybol Milletler Ligi'nde 8 galibiyet ve 22 puana ulaşan milliler, üst üste 8. kez finallere katılmaya hak kazandı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü etabındaki üçüncü maçında ev sahibi Japonya'yı 3-1 mağlup etti.
Milli takım, Japonya'nın Osaka kentinde oynanan maçta, Türk başantrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya ile karşı karşıya geldi.
Ay-yıldızlı ekip, mücadeleyi 22-25, 25-22, 22-25 ve 22-25'lik setlerle 3-1 kazandı.
Bu sonuçla ay-yıldızlılar, turnuvadaki 11. maçında 8. galibiyetini alırken 3. yenilgisini yaşadı ve 4. sıraya yükseldi. Puan tablosunun zirvesindeki ABD'nin ise 11. müsabakada 9. galibiyeti bulunuyor. Böylece A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'de düzenlenecek VNL Finalleri'ne katılmayı garantiledi.
2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi Finalleri, 22-26 Temmuz tarihlerinde Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde oynanacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNL'nin üçüncü etabındaki son maçında yarın TSİ 09.30'da Tayland ile karşılaşacak.