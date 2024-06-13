A Milli Kadın Voleybol Takımımız Milletler Ligi'nde Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etti
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi Hong Kong etabındaki ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 25-17, 15-25, 17-25 ve 18-25'lik setler sonucu 3-1 mağlup etti.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi 3. haftası ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya geldi. Mücadelede 1-0 geriye düşen Filenin Sultanları geriden gelerek rakibini 3-1 mağlup etti.
8'inci galibiyetini elde etti
25-17, 15-25, 17-25 ve 18-25'lik setler sonucu zafer kazanan Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ndeki 10'uncu maçında 8'inci galibiyetini elde etmiş oldu.
Milli Takımımız, Hong Kong'daki üçüncü maçında 15 Haziran Cumartesi günü saat 15.30'da Çin ile karşı karşıya gelecek.