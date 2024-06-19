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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’ndaki rakipleri belli oldu

2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı, C Grubu’nda İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile eşleşti.

Haber Merkezi
İHA
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’ndaki rakipleri belli oldu
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Fransa’nın ev sahipliğinde 27 Temmuz-11 Ağustos 2024 tarihlerinde düzenlenecek Paris Olimpiyat Oyunları’nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta gerçekleşen kura çekiminin ardından C Grubu’nda yer alan Filenin Sultanları, grup aşamasında İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek.

Paris 2024'teki kadınlar voleybol turnuvasında gruplar şu şekilde:
A Grubu: Fransa, ABD, Çin, Sırbistan
B Grubu: Brezilya, Polonya, Japonya, Kenya
C Grubu: Türkiye, İtalya, Hollanda, Dominik Cumhuriyeti