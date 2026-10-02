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A Milli Takım Belçika'da dağıldı

UEFA Uluslar A Ligi maçında A Milli Futbol Takımı, Belçika'ya 3-0 mağlup oldu.

Haber Merkezi
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A Milli Takım Belçika'da dağıldı
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında deplasmanda Belçika ile karşı karşıya geldi.

Rohit Saggi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Belçika 3-0 kazandı.

Ev sahibi ekibin gollerini 10 ve 59'da De Bruyne, 76'da Lukaku kaydetti.

Bu sonucun ardından Belçika, gruptaki puanını 6'ya yükseltti. A Milli Takım ise 3 maçın sonunda 0 puanda kaldı.

Uluslar Ligi'ndeki bir sonraki maçta Türkiye, deplasmanda İtalya ile karşı karşıya gelecek. Belçika ise deplasmanda Fransa'ya konuk olacak.