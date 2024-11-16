  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. A Milli Takım, Galler ile berabere kaldı
Takip Et

A Milli Takım, Galler ile berabere kaldı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 5. maçında Galler ile golsüz berabere kaldı.

İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
A Milli Takım, Galler ile berabere kaldı
Takip Et

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 5. maçında Kayseri’de Galler ile karşı karşıya geldi.

Maç, 0-0 berabere sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk Yarı)

6. dakikada Yunus’un sağ kanattan içeri doğru pasında topla buluşan Arda’nın ceza sahasının hemen dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Darlow’da kaldı.

14. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza sahası içinde önünde bulan Kerem’in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

33. dakikada Kerem’in ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Yunus’un vuruşunda kaleci Darlow topu uzaklaştırdı.

41. dakikada sağ kanattan yapılan ortada topu alan James topu ağlara gönderdi ancak pozisyon ofsayt gerekçesiyle iptal oldu.

45. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Wilson’ın sol çaprazdan uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu ceza sahası dışında kontrol eden Yunus’un sert şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

66. dakikada Orkun Kökçü’nün kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

67. dakikada sağ kanattan aldığı topla çizgiye kadar inen Yunus topu müsait pozisyondaki Enes’e çevirdi. Enes’in kale önündeki şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

77. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Arda’nın sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

86. dakikada Yunus, ceza sahası içerisinde Willams’ın müdahalesi sonucu yerde kaldı. Maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi.

87. dakikada Kerem’in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta çıktı.

Hakemler: Juan Martinez Munuera, Raul Cabanero, Alejandro Muniz Ruiz

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Zeki Çelik dk. 75), Orkun Körkçü, Hakan Çalhanoğlu (İsmail Yüksek dk. 46), Yunus Akgün, Arda Güler (Kaan Ayhan dk. 86), Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz (Enes Ünal dk. 65)

Yedekler: Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Samet Akaydın, Okay Yokuşlu, Emirhan Topçu, Bertuğ Yıldırım, Semih Kılıçsoy, Doğucan Haspolat

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Galler: Darlow, Roberts, Rodon, Davies, Williams, Sheehan, James (Brooks dk. 72), Johnson (Koumas dk. 90), Wilson, Thomas (Cullen dk. 72), Harris (James dk. 46)

Yedekler: Ward, King, Mepham, Norrington-Davies, Allen, Colwill, Cabango, Dasilva

Teknik Direktör: Craig Bellamy
Sarı kartlar: Abdülkerim Bardakcı (Türkiye), Johnson, Rodon (Galler)

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray dahil 11 kulüp PFDK'ya sevk edildiBeşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray dahil 11 kulüp PFDK'ya sevk edildiSpor

 

TFF açıkladı! Çağlar Söyüncü A Milli Takım'ın aday kadrosundan çıkarıldıTFF açıkladı! Çağlar Söyüncü A Milli Takım'ın aday kadrosundan çıkarıldıSpor

 

Spor
Montella, Galler maçı sonrası konuştu: Negatifliğe yer vermiyoruz
Montella, Galler maçı sonrası konuştu: Negatifliğe yer vermiyoruz
Jose Mourinho'dan 13 yaşındaki taraftara anlamlı jest
Jose Mourinho'dan 13 yaşındaki taraftara anlamlı jest
Tayfur Havutçu'dan kötü haber: Kanser tedavisi nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı
Kötü haber: Kanser tedavisi nedeniyle yoğun bakımda
Son maçı mıydı? Mike Tyson'dan açıklama: 'Daha bitmedim'
Son maçı mıydı? Mike Tyson'dan açıklama: 'Daha bitmedim'
SON DAKİKA... Dev karşılaşmada Jake Paul, boks efsanesi Mike Tyson'ı mağlup etti
Dev maç sona erdi: İşte Mike Tyson-Jake Paul maçının kazananı
Boks maçı bilet fiyatıyla rekor kırdı! Mike Tyson-Jake Paul maçı kapalı gişe olacak
Boks maçı bilet fiyatıyla rekor kırdı! Mike Tyson-Jake Paul maçı kapalı gişe olacak