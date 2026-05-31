A Milli Takım hazırlık maçında Kuzey Makedonya ile karşılaşacak

A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Milliler yarın akşam hazırlık maçında Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek.

İki ülke A milli futbol takımları bugüne kadar 4'ü Kuzey Makedonya'da, 3'ü Türkiye'de ve 1'i tarafsız sahada olmak üzere toplam 8 maç yaptı. 4'ü resmi, 4'ü özel olan bu karşılaşmalarda Türkiye'nin üstünlüğü göze çarpıyor.

Ay-yıldızlı ekip, geride kalan 8 maçın 5'ini kazanırken, sahadan 2 kez beraberlik ve 1 kez de yenilgiyle ayrıldı. Bu maçlarda rakip fileleri 14 kez havalandıran milliler, kalesinde ise 9 gol gördü.

Deplasmanda 4 maçta 3 galibiyet

Milli takım, Kuzey Makedonya ile deplasmanda oynadığı 4 maçın 3'ünden galibiyetle ayrılmayı başardı. Ay-yıldızlılar bu maçlarda 6 gol atarken, kalesinde yalnızca 2 gole izin verdi. Türkiye'nin ev sahipliğinde oynanan 3 maçta ise milliler 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Son karşılaşma 9 yıl önceydi

İki takım arasındaki son randevu, 9 yıl önce yine bir hazırlık maçında gerçekleşmişti. Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki A Milli Takım'ın Üsküp'te oynadığı mücadele golsüz eşitlikle sona ermişti.