A Milli Takım, İtalya'ya farklı kaybetti
Uluslar Ligi 2. hafta mücadelesinde A Milli Takım, sahasında konuk ettiği İtalya'ya 4-1 mağlup oldu.
Uluslar Ligi'nin 2. hafta mücadelesinde A Milli Takım, sahasında İtalya'yı konuk etti. Bursa Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İtalya 4-1 kazandı.
İtalya'nın gollerini 9'da Bastoni, 22'de Frattesi, 27'de Kayode ve 50'de Esposito kaydetti.
A Milli Takım'ın tek golü ise 47'de Barış Alper Yılmaz'dan geldi.
İlk maçında Fransa'ya mağlup olan A Milli Takım, bu sonuçla birlikte grupta henüz puanla tanışamadı.
Belçika'ya 2-0 mağlup olan İtalya ise puanını 3'e yükseltti.
Uluslar Ligi'nin 3. haftasında Türkiye, deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek.
İtalya ise deplasmanda Fransa ile kozlarını paylaşacak.