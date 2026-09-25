A Milli Takım, Uluslar A Ligi'ne kötü başladı Türkiye 0-Fransa 1
A Milli Takımımız, Uluslar Ligi'nin ilk maçında konut ettiği Fransa'ya 1-0 yenildi.
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A Milli Takımımız, Uluslar Ligi'nin ilk maçında Fransa'yı konuk etti.
Kylian Mbappe'nin 54. dakikadaki golüyle 1-0 geriye düşen Milli Takımımız, oyundan bu skorla yenik ayrıldı.
Karşılaşmada kaleci Uğurcan Çakır ceza sahası dışında elle oynaması nedeni ile kırmızı kartla gördü.