A Milli Takım'dan güzel başlangıç: Gürcistan 2-Türkiye 3

FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda A Milli Futbol Takımı, ilk maçında Gürcistan ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Tiflis'teki Boris Paichadze Ulusal Stadı'nda oynanan karşılaşmadan milliler 3-2'lik galibiyetle ayrılarak elemelerdeki ilk 3 puanını aldı.

Millilerden hızlı başlangıç

Karşılaşmanın henüz 3. dakikasında Türkiye öne geçti. Arda Güler'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında iyi yükselen Mert Müldür'ün kafa vuruşu ağlara gitti ve skor 1-0 oldu.

dakikada ay-yıldızlı ekip ikinci kez gol sevinci yaşadı. Serbest vuruş sonrası ceza sahasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Kerem Aktürkoğlu, savunmaya da çarpan şutuyla skoru 2-0'a taşıdı. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

Kerem Aktürkoğlu farkı açtı

İkinci yarıya da etkili başlayan Türkiye, 52. dakikada bir kez daha gol buldu. Yunus Akgün'ün baskıyla kazandığı topu Arda Güler’e aktarmasıyla başlayan atakta, Arda'nın yeniden pas verdiği Yunus’un ortasını Kerem Aktürkoğlu değerlendirdi ve penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşla farkı 3'e çıkardı.

Gürcistan’dan geç gelen geri dönüş çabası

Ev sahibi Gürcistan, 63. dakikada farkı 2'ye indirdi. Khvicha Kvaratskhelia'nın direkten dönen şutunu iyi takip eden Zuriko Davitashvili skoru 3-1 yaptı.

dakikada A Milli Takım sahada 10 kişi kaldı. Barış Alper Yılmaz’ın Kochorashvili’ye yaptığı müdahale sonrası VAR incelemesiyle kırmızı kart gördü.

Mücadelenin 90+8. dakikasında Gürcistan, Kvaratskhelia ile bir gol daha bularak farkı 1’e indirdi. Ancak kalan sürede başka gol olmadı ve A Milli Takım sahadan 3-2 galip ayrıldı.

İspanya maçı Konya’da oynanacak

Bu galibiyetle gruba 3 puanla başlayan Türkiye, E Grubu'ndaki ikinci maçını 7 Eylül Pazar günü Konya'da İspanya ile oynayacak.