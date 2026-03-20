A Millî Takım’ın Dünya Kupası play-off turu aday kadrosu açıklandı
A Millî Takım’ın 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turunda mücadele edeceği aday kadro açıklandı. Teknik Direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen 30 kişilik kadroda hem tecrübeli isimler hem de genç oyuncular yer aldı.
Ay-Yıldızlılar, 26 Mart Perşembe günü İstanbul'da oynanacak play-off yarı finalinde Romanya'yı Beşiktaş Park'ta ağırlayacak. A Millî Takımımız, rakibini elemesi halinde, Slovakya ile Kosova arasında oynanacak diğer yarı final eşleşmesinin galibi ile 31 Mart Salı günü deplasmanda final maçında karşılaşacak.
Aday kadro şu isimlerden oluştu:
Kaleciler: Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Zeki Çelik
Orta saha: Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan
Forvet: Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün