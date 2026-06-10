A Milli Takım'ın Avustralya maçının hakemi belli oldu

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası ilk maçında Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesinde FIFA, karşılaşmada görev alacak hakemleri duyurdu. FIFA'dan yapılan açıklamaya göre Dünya Kupası D Grubu'ndaki Avustralya-Türkiye maçını Venezula Futbol Federasyonu'ndan Jesus Valenzuela yönetecek.

Valenzuela'nın yardımcılıklarını yine aynı federasyondan Jorge Urrego ve Tulio Moreno üstlenecek. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak Peru Futbol Federasyonu'ndan Kevin Ortega ve yedek hakem olarak Michael Orue görev alacak.

Maç ne zaman?

2026 Dünya Kupası'nda A Milli Takım, Avustralya ile 14 Haziran Pazar günü karşı karşıya gelecek.

Avustralya-Türkiye maçı TSİ 07.00'da başlayacak ve mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

İlk maçını Kanada'da oynayacak milli takım, sonraki iki maçında Amerika Birleşik Devletleri'nde sahaya çıkacak.