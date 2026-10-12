A Milli Takım'ın başına geçecek mi? Arda Turan'dan ilk yanıt geldi

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39 yaşındaki teknik direktör Arda Turan, cumartesi günü özel uçakla İstanbul’a geldi. Milli takımın başına geçme ihtimalini ailesiyle değerlendiren Turan’ın, TFF yetkilileriyle de görüşmeler gerçekleştirdiği aktarıldı.

Sabah'ın haberine göre; Arda Turan’ın ilk temasta federasyon yetkililerine, “Kulübüm ayrılmamı istemez, ben de savaş varken yarı yolda bırakmam” ifadelerini kullandığı ileri sürüldü.

Bunun üzerine TFF’nin genç teknik adama farklı bir seçenek sunduğu belirtildi. Federasyon yetkililerinin, Turan’ın hem kulüp takımını hem de A Milli Takım’ı aynı anda çalıştırabileceği yönünde bir öneri ilettiği kaydedildi.

Shakhtar Donetsk ile görüşecek

Arda Turan’ın, kendisine iletilen teklifi değerlendirmek üzere teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk ile görüşeceği ifade edildi. Bu görüşmenin ardından milli takımın başına geçme ihtimaline ilişkin sürecin netlik kazanması bekleniyor.

Öte yandan TFF’nin, Arda Turan ile anlaşma sağlayamaması durumunda yabancı teknik direktör adaylarına yöneleceği öne sürüldü. Haberde, federasyonun aday listesinde Arda Turan dışında başka bir yerli teknik direktörün bulunmadığı da iddia edildi.