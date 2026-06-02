A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu açıklandı
A Milli Futbol Takımı’nın 2026 Dünya Kupası D Grubu kadrosu açıklandı. Teknik Direktör Vincenzo Montella’nın belirlediği 26 kişilik aday kadroda Türkiye, ev sahibi ABD, Paraguay ve Avustralya ile eşleşti. Millilerin grup maç takvimi de netleşirken, ay-yıldızlı ekip turnuvada 13 Haziran’da Avustralya maçıyla sahaya çıkacak.
İşte kadro:
Kaleci: Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Mert Günok.
Defans: Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Samet Akaydın, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Eren Elmalı, Zeki Çelik.
Orta Saha: Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Salih Özcan, Kaan Ayhan, İsmail Yüksek, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Oğuz Aydın.
Hücumcular: Kerem Aktürkoğlu, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız.
A Milli Takım Dünya Kupası fikstürü
13 Haziran 07.00 (TSİ) | Türkiye – Avustralya
19 Haziran 07.00 (TSİ) | Türkiye – Paraguay
25 Haziran 05.00 (TSİ) | Türkiye – ABD
2026 Dünya Kupası genel maç takvimi
Grup Aşaması: 11 Haziran – 27 Haziran 2026
Son 32 (Round of 32): 28 Haziran – 3 Temmuz 2026
Son 16: 4 – 7 Temmuz 2026
Çeyrek Finaller: 9 – 11 Temmuz 2026
Yarı Finaller: 14 – 15 Temmuz 2026
3.'lük Maçı: 18 Temmuz 2026
Final: 19 Temmuz 2026, MetLife Stadyumu (New York / New Jersey)