A Milli Takım'ın FIFA ülkeler sıralamasındaki yeri belli oldu
FIFA'nın güncellediği ülkeler sıralamasında İspanya, Arjantin'i geride bırakarak listenin zirvesine oturdu. A Milli Takım ise 27. sıradaki yerini korudu.
FIFA, ülkeler sıralamasını güncelledi. Açıklanan yeni listede, Arjantin'i geride bırakan İspanya, listenin yeni bir numarası oldu.
Son olarak Dünya Kupası Elemeleri E Grubu maçlarında Gürcistan'ı 3-2 mağlup eden İspanya'ya 6-0 mağlup olan A Milli Takım ise 27. sıradaki yerini korudu.
İşte FIFA ülke sıralaması:
1- İspanya
2- Fransa
3- Arjantin
4- İngiltere
5- Portekiz
6- Brezilya
7- Hollanda
8- Belçika
9- Hırvatistan
10- İtalya
27- Türkiye