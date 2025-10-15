A Milliler, Gürcistan karşısında 4 golle kazandı

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında A Milli Takım ile Gürcistan karşı karşıya geldi.

Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanan müsabaka, millilerin 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Kenan Yıldız, 35. dakikada Yunus Akgün, 22 ve 52. dakikalarda Merih Demiral kaydetti. Gürcistan'ın tek sayısı ise 65'te Kochorashvili'den geldi.

Bu skorun ardından üst üste 2. galibiyetini alan A Milli Takım, puanını 9'a yükseltti ve 2. sırada yer alarak Dünya Kupası play-off'u için son 2 maç kala büyük bir avantaj elde etti.

Üst üste 2. kez yenilen Gürcistan ise 3 puanda kaldı ve 3. sırada yer buldu.

"Bizim Çocuklar", 15 Kasım Çarşamba günü Bulgaristan'ı ağırlayacak. Gürcistan ise aynı tarihte İspanya'yı konuk edecek.