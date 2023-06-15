A Milliler ilk maçta Sırbistan'a yenildi

2023 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası D Grubu ilk maçında A Milli Basketbol Takımı, Sırbistan'a 71-63 mağlup oldu.

Karşılaşmaya, karşılıklı sayılar bularak başlayan ekipler ilk 3 dakikalık bölümü 6-6, ilk 5 dakikayı ise 10-10 beraberlikle geçti. Olcay Çakır Turgut ve Alperi Onar'ın etkili oyunuyla üstünlük kuran Türkiye, bitime 3 dakika kala 15-12 öne geçti. Mücadeleyi son ana kadar önde götüren milliler son 20 saniyede 2 sayı geriye düşse de, Alperi Onar'ın son salise üçlüğüyle periyodu 22-21 önde kapatmayı bildi.

İkinci periyotta Sırbistan daha iyi oynayan taraf oldu. Hücum ribauntlarında üstünlük kurup hızlı ataklar geliştiren Sırbistan; Jankovic, Jovanovic ve Raca'dan gelen sayılarla bitime 1 dakika 40 saniye kala 6 sayılık fark (30-36) yakalarken, ilk yarıyı da 37-33 önde tamamladı.

Ay-yıldızlılar üçüncü periyodun ilk bölümünde daha iyi bir oyun sergileyerek 33. dakikada 40-40 beraberliği yakaladı. Cadjo ve Anderson'un etkili oyunuyla üstünlüğü tekrar ele geçiren Sırbistan, çeyreğin bitimine 1 dakika kala 9 sayılık üstünlük buldu: 48-57. McCowan'ın 4. faule ulaşmasıyla sıkıntı yaşayan A Milli Takım, son periyoda 52-58 geride girdi.

Son çeyreğin ilk bölümünde Türkiye'nin farkı kapatma çabalarına izin vermeyen Sırbistan, özellikle oyun kurucusu Anderson'dan gelen sayılarla son bölüme 60-64 önde geçti. Son dakikalarda rakipten çaldığı toplardan hızlı hücumlarda yararlanamayan ve Başantrenör Ekrem Memnun'un teknik faul aldığı ay-yıldızlılar, karşılaşmadan 71-63 mağlup ayrıldı.