ABD galibiyetinin ardından Montella: Bu akşamki galibiyet bin tane zafere bedel bir maç oldu

Los Angeles Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Montella, "Bütün futbolcular milli takım bir parçası. Hepsi ilk 11 oynayacak seviyede. Her biri mükemmel bir biçimde takımda yer almayı hak ediyor. İlk 11 ile ilgili kararlarım, taktik seçimlerdi. Son hafta hepimiz için çok zor oldu. Kadroda zihinsel olarak çok enerji sarf eden çok futbolcumuz vardı. Bir dakika sonra gol yiyip ayağa kalkabilmek takım ruhunu ortaya koyan bir göstergeydi. Bu akşam çok mutluyum. Bütün futbolcular yeteneklerini gösterdi. Bu akam oynadıkları gibi bir futbol oynamak ve bu kadar çok ABD’li taraftarın karşısında oynamak... Bu kadar güçlü bir takım olamasalardı bunu beceremezlerdi. Türk haklı adına, oyuncularım ve başkan adına çok mutluyum. Başımız dik bir şekilde ülkemize döneceğiz. Biraz adaletsizlikler de oldu. Ben çok duygusallaştım maçın sonuna doğru. Bu akşamki galibiyet bin tane zafere bedel bir maç oldu." ifadelerini kullandı.

"Biz bütün maçların kazanmak niyetiyle oynuyoruz." sözlerini kullanan İtalyan teknik adam, şöyle konuştu:

"İki maç üst ve yan direkten top dışarı çıktı. Futbol bu. Bazen adaletli olmaz ama kabullenmek zorunda kalırız. Sonuçların dışında kadronun nasıl oynadığını, takımın sahada verdiği çabayı da görebilirsiniz. Bu akşam bunu altını çizmek istiyorum. Gol atmak tabii ki şut sayısından daha önemlidir. Ama rakip takımın nasıl oynadığına dayalı olarak yine de gol atılabilir. Burada büyük düzeyde bir baskı var. Belki hiçbirimiz bunu tahmin edemeyebiliriz. Bu kadronun unsurlarından hiçbirini, diğeriyle kıyaslayamayız. Hepsinin üzerinde büyük bir baskı vardı. Ben doğru bağlamda olayları incelemeyi tercih ederim. Biz ilk iki maçta şanslı değildik. En azından iki maçtan birinde berabere kalmak bizim için işleri kolaylaştırabilirdi. Ama ben takımın bu akşam nasıl tepki vereceğini görmek istedim. Tabii ki elendiğimiz için hayal kırıklığı içindeyiz ama buna rağmen gurur duyabileceğimiz bir noktadayız. Bu maçta sergilenen futbol gururumuz açısından önemliydi."

Montella, kamp yeriyle ilgili gelen bir soru üzerine, "Her zaman en ideal koşullar içinde olmadık. Anlık olarak adapte olmamız gerekiyordu. Ama kasımda belki elemelerden çıksaydık farklı olurdu. Ama biz mart sonunda bu turnuvaya girdiğimiz için farklı oldu. Kısa süre içerisinde bu organizasyonları yapmak mümkün gözükmüyordu. Ayrıca Avrupa da play-off’tan katılan takımların hiçbiri kamp yerini değiştiremedi." değerlendirmesinde bulundu.

Montella, dünya kupasından dersler çıkaracaklarını aktararak, "Bazı fırsatları daha iyi değerlendirebilirdik. Hiç kimseye suç atmak istemem. Bu bir tecrübe, dersler çıkaracağız. Bu konuda yapılabilecek bazı konuları gündeme getirdim ama belki biraz aceleci davranmasaydık daha iyi ilerleyebilirdik. Kale önünde bitiricilikte daha etkili olabilirdik. Ama bazen girmiyor, futbol bu. Hemen de eleştiri bombardımanı oldu ve takım üzerinde farklı bir baskı oluşturuldu. Bizim takım gerçekten büyük baskı altında kaldı. Bütün bunlara rağmen iyi bir tepki verdiler. Elimden geldiğince onların psikoloğu gibi davranmaya çalıştım. Bence bir psikoloji uzmanına ihtiyaç olmayacak. Çünkü takım becerilerini, karakterinin ne kadar yüksek olduğun gösterdi. Bundan sonra Dünya Kupası’na gelmek 24 sene sürmeyecek. Çok daha kısa sürede geleceğiz." şeklinde konuştu.