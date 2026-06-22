ABD-Türkiye maçının hakemi belli oldu
Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası'ndaki son maçını Cezayirli hakem Mustapha Ghorbal yönetecek.
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası'nda ABD ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu.
Paraguay ve Avustralya'ya kaybederek turnuvaya veda eden Milli Takım'ın 26 Haziran Cuma günü Los Angeles Stadı'nda oynanacağı maç TSİ 05.00'te başlayacak. Maçı Cezayirli hakem Mustapha Ghorbal yönetecek.
Müsabakada Ghorbal'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Mokrane Gourari ve Abbes Akram Zerhouni üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Birleşik Arap Emirlikleri'nden Omar Alali olacak.