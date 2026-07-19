ABD'de bugün oynanacak Dünya Kupası final maçı için olağanüstü güvenlik önlemleri alındı

Dünya Kupası boyunca “New York New Jersey Stadı” olarak da anılan 82 bin 500 kişilik Metlife Stadı'nda günler öncesinden olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.

Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın da bugün karşılaşmayı tribünden izleyecek olması nedeniyle ek güvenlik protokolleri, en üst seviyeye çıkarılmış durumda.

Dünyanın dört bir yanından on binlerce futbolseveri ağırlayacak olan stadyumda ABD Gizli Servisi, federal, eyalet ve yerel güvenlik güçleri girişte sıkı aramalar yaparken, stadyum civarında da binlerce görevli kuş uçurtmayacak.

Bilet fiyatları cep yakıyor

Maçı izlemek isteyen on binlerce kişinin stadyuma ulaşımı bugün günün ilk sınavı olacak. Stadyuma çoğunlukla toplu ulaşım ile gidilebileceği için New York ve New Jersey’deki tren ve otobüs istasyonlarından ek seferler düzenlenecek.

Taraftarların toplu ulaşım için 100 ila 150 dolar arasında ödeme yapması beklenirken yetkililer, yaşanacak yoğunluk nedeniyle gidiş ve dönüşte uzun beklemelere hazırlıklı olunması uyarısında bulunuyor.

Bugünkü final maçı için farklı internet sitelerinden satılan bilet fiyatları da cep yakıyor. Oyun alanına uzaklığı ve görüş açısına göre fiyatlar 7 bin ile 55 bin dolar arasında değişiyor.

Tüm bunların üstüne, devam eden sıcak havalar nedeniyle aniden bastırabilecek yaz yağmuru ihtimali de bugünkü karşılaşmada ortaya çıkabilecek sürprizler arasında yer alıyor.

“Fiyatlandırma açısından herkes için daha iyisini yapabilirlerdi”

İsmini Edgar olarak veren ve AA mikrofonuna konuşan Honduraslı futbol sever, maçı izlemeye çocuğu ile birlikte geldiğini belirterek, “Çok heyecanlıyız. Bu bizim için bir tür hayatta yapılacaklar listesi gibi bir şey, bu yüzden burada olmaktan mutluyuz.” dedi.

Edgar, hava durumu konusunda bir endişesi olmadığını belirtirken, ulaştı ve bilet maliyetleri için ise, “Bence fiyatlandırma açısından herkes için daha iyisini yapabilirlerdi.” ifadesini kullandı.

Edgar’ın oğlu Kieran ise, bugünkü maçta kendisinin İspanya’yı, babasının ise Arjantin’i desteklediğini belirterek, “Bu benim ilk Dünya Kupası stadyumu ziyaretim, özellikle de final maçı için ilk defa geliyorum ve maçı izleyeceğim için çok heyecanlıyım.” diye konuştu.

Dünya Kupası için Hollanda’dan bir hafta önce Boston’a gelen Timpers ailesinden Noah Timpers de “Bu, dahi çocuk Lamine Yamal ile efsane Lionel Messi’nin karşılaşması olacak. Bu yüzden çok heyecanlıyım ve neler olacağını merak ediyorum” ifadelerini kullandı.

Noah'ın kardeşi Sim Timpers da ulaşım ve bilet bulma gibi zorluklar için, “Bilet bulmak ve benzeri şeyler her zaman zordur ve her şey mükemmel olamaz. Bu yüzden, böyle şeyleri kabullenip eğlenmeye çalışmak gayet normal.” dedi.

50 yaşındaki baba Joes Timpers da, final maçı için zorluklara karşı sabırlı olmaları gerektiğini belirterek, “ABD harika bir deneyim. Stadyumlar muhteşem. Maçların da oldukça iyi olduğunu düşünüyorum” dedi.