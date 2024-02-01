Abdülkadir Ömür, Hull City’de

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu, İngiltere 2. ligi Championship takımlarından Hull City, Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür'ü transfer etti.

Trabzonspor’un transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Abdülkadir Ömür arasındaki 31.05.2027 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir. Profesyonel futbolcumuz Abdülkadir Ömür’ün, Hull City’ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Hull City, kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 2.500.000 Euro ödeme yapacaktır. Anlaşma kapsamında; Hull City’nin, oyuncu ile sözleşmesi devam ettiği süre boyunca İngiltere Premier Lige çıkması halinde, kulübümüze, 2.500.000 Euro daha ödeme yapacaktır. Ayrıca, kulübümüze, oyuncunun bir başka kulübe kiralanması ve/veya kesin transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla kulübümüze ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %50’si ödenecektir. Yine anlaşma uyarınca, oyuncunun Türkiye’ye transferi durumu söz konusu olması halinde öncelik hakkı kulübümüze ait olacaktır" denildi.