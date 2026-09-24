Abdullah Avcı Süper Lig'e dönüyor: İşte görüştüğü takım

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Çorum FK'de sürpriz bir kararla Uğur Uçar ile yollar ayrıldı. Yeni teknik direktör arayışlarına başlayan yönetim, Abdullah Avcı'yı gündemine aldı.

beIn Sports'ta yer alan habere göre Çorum FK, teknik direktörlük için deneyimli çalıştırıcı Abdullah Avcı'yla bir görüşme gerçekleştirecek.

Son olarak daha önce şampiyonluk yaşadığı Trabzonspor'u çalıştıran Avcı, 44 maça takımın başında çıkmıştı. Bu karşılaşmalarda bordo mavililer 25 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet almıştı.