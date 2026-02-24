Abdullah Kavukcu'dan "Galatasaray'da maaşlar ödenmiyor" iddiasına ilişkin açıklama

Galatasaray'da futbolcuların maaşlarının üç aydır ödenmediği yönündeki iddialara, Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'dan çok net bir yanıt geldi.

Gazeteci Levent Tüzemen'e konuşan Kavukcu, iddiaların maksatlı olduğunu belirterek kulübün mali durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı camiada son günlerde hızla yayılan "oyuncuların maaşları ödenmiyor" söylentilerine ilk elden açıklama geldi. Gazeteci Levent Tüzemen, bir yemek sonrasında bir araya geldiği Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'ya ödemelerle ilgili sıkıntı olup olmadığını sordu.

Tüzemen'in sorularını yanıtlayan Kavukcu, ortaya atılan iddiaların kulübü yıpratmaya yönelik bir algı operasyonu olduğunu ifade etti.

"Ödemelerde Avrupa'nın önündeyiz"

Galatasaray'ın mali açıdan herhangi bir darboğazda olmadığını vurgulayan Abdullah Kavukcu, ödeme takviminin düzenli işlediğini belirterek şunları söyledi:

"Galatasaray'ın para sorunu yok. Avrupa'da oyunculara ödemeler 3 ayın sonunda yapılıyor. Bizde ise sistem daha farklı; ocak alacağı şubatta, şubat alacağı ise martta ödeniyor. Yani biz ödeme disiplini açısından Avrupa'nın önündeyiz. Ayrıca Başkanımız Dursun Özbek'in bu konudaki hassasiyetiyle bir karar aldık. Oyuncuların primlerini asla içeride biriktirmiyoruz, hak edişlerini anında hesaplarına yatırıyoruz."

"Amaç içimize nifak tohumları sokmak"

Maaş krizine dair çıkan haberlerin kasıtlı olarak servis edildiğinin altını çizen Kavukcu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu haberleri bilerek yapıyorlar. Tek amaçları Galatasaray'ı karıştırmak ve içimize nifak tohumları sokmak. Ödeme yapılmadığı koca bir yalan. Ödemelerle ilgili en ufak bir sıkıntı dahi yaşamıyoruz. Eğer söylendiği gibi böyle sıkıntılar olsaydı, 15 Ocak'ta UEFA'ya verdiğimiz borçsuzluk kâğıdını alabilir miydik?"

Ne oldu?

Galatasaray'ın Konyaspor'a 2-0 mağlup olmasının ardından morallerin bozuk olduğu gözlemlenirken kulübün ekonomik durumuyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atılmıştı.

Gazeteci Haluk Yürekli, bir televizyon programında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Galatasaray'da maaşların ödenmeme durumu üçüncü ayına yaklaşıyor. Bu sezon bile böyleyse şampiyon olunamadığı denklemde seneye hiç ödeyemezsiniz o zaman."

Maaşların ödenmediği iddiası kulübe yakın kaynak taraflar tarafından ciddi bir şekilde dile getirilmeye başlanmıştı.