Abdullah Kiğılı Fenerbahçe yönetimine dönüyor
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün Futbol A.Ş. yönetimi için eski yönetici Abdullah Kiğılı’yı yeniden göreve davet etti. Koç’un teklifini olumlu karşılayan Kiğılı, yönetim kadrosuna katılmayı kabul etti.
9 Eylül 1997 ile 23 Ekim 1997 tarihleri arasında Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı görevini üstlenen Abdullah Kiğılı, geçmişte Fenerbahçe yönetiminde de yer almıştı.
Göreve başlama seçim sonucuna bağlı
GazeteOksijen'in aktardığına göre Abdullah Kiğılı’nın Fenerbahçe Futbol A.Ş. yönetimindeki yeni görevi, Ali Koç’un yaklaşan seçimlerde başkanlığı yeniden kazanması durumunda resmen başlayacak.
Genel kurul eylül ayında yapılacak
Fenerbahçe’nin olağanüstü genel kurul toplantısı 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Çoğunluk sağlanamaması durumunda ikinci toplantı 20-21 Eylül tarihlerinde yapılacak.