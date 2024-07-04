Aboubakar Kasımpaşa forması giydi, Beşiktaşlı taraftarlardan tepki yağdı
Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesi olan Vincent Aboubakar'ın tatil yaptığı Yeşil Burun Adaları'nda giydiği Kasımpaşa forması ile görüntülenmesi Beşiktaşlı taraftarları kızdırdı.
Beşiktaş'ın 32 yaşındaki Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar tatilini sürdürdüğü Yeşil Burun Adaları'ndan bir fotoğraf paylaştı. Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezonun hayal kırıklığı yaratan isimlerinden Vincent Aboubakar yeni sezon öncesi taraftarın da gözünden düştü.
Beşiktaş'ta kadro dışı kaldıktan sonra istatistikleri iyice düşen Aboubakar'ın Kasımpaşa forması giydiği bir fotoğraf sosyal medyaya düştü. Kamerunlu golcünün o fotoğrafı Beşiktaş camiasında rahatsızlık yarattı.
Siyah beyazlı taraftarlar sözleşmesi devam eden profesyonel bir futbolcunun aynı ligde yer alan başka bir takımın formasını giymesine tepki gösterdi.