Açılan 15 sandıkta Hasan Arat önde

Siyah-beyazlı kulübün 35. başkanının seçileceği kongre, BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde gerçekleştiriliyor. Genel kurulda, divan başkanlığına Ahmet Akpınar seçildi. Oy sayımı sürüyor.

Eski yöneticiler Hasan Arat ile Serdal Adalı'nın başkanlık yarışı verdiği kongrede, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başkan adaylarının konuşmalarına geçildi.



Konuşmaların ardından oy verme işlemine geçildi. Saat 18.00 itibariyle kongrede oy verme işlemi sona erdi.

Kongrede 1. sandıkta Hasan Arat'a 201, Serdal Adalı'ya 195 oy,



2. sandıkta Arat'a 227, Adalı'ya 201 oy,



3. sandıkta Hasan Arat'a 226, Serdal Adalı'ya 173 oy,



4. sandıkta Arat'a 243, Adalı'ya 205 oy,



5. sandıkta Arat'a 368, Adalı'ya 254 oy,

6. sandıkta Arat'a 358, Adalı'ya 225 oy,

7. sandıkta Arat'a 315, Adalı'ya 241 oy,

8. sandıkta Arat'a 361, Adalı'ya 255 oy,

9. sandıkta Arat'a 471, Adalı'ya 218 oy,

10. sandıkta Arat'a 483, Adalı'ya 172 oy,

11. sandıkta Arat'a 460, Adalı'ya 185 oy,

12. sandıkta Arat'a 334, Adalı'ya 260 oy,

13. sandıkta Arat'a 369, Adalı'ya 232 oy,

14. sandıkta Arat'a 359, Adalı'ya 207 oy,

15. sandıkta Arat'a 386, Adalı'ya 259 oy çıktı.

Kongrede 21 sandıkta oy kullanıldı. Kongreye katılımın 12.152 olduğu açıklandı.

Kongrede oylamadan önce iki başkan adayı da birer konuşma yaptı.

Arat: Futbolu artık Beşiktaşlılar yönetecek

Seçim çalışmalarına uzun bir süre önce başladıklarını belirten Hasan Arat, "Serdal kardeşim 23 gün kala çıktı. Evet olabilir. Biraz geç çıktı ama Beşiktaşlı asla pusuda durmaz. Bana '20 senedir neredeydin?' dedi, yazıyı yazanlar iyi hazırlanmamış sanırım. Müzede ay-yıldızlı formam duruyor. Hiç kimseden icazet almadık. Ben buradayım. 'Beşiktaş'ı sahipsiz bırakmayız' dediler. Burada Samet Aybaba, Feyyaz Uçar, iş insanları ve sizler varken Beşiktaş sahipsiz kalır mı?" ifadelerini kullandı.

Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulunun idari ve mali yönden ibra edilmesini eleştiren Arat, "Siz kimi ibrada alkışladıysanız ona sahip çıktınız. Kendi iradenizle Beşiktaş zihniyetini değiştirebilirsiniz. Bir devri tamamen sonlandırabilirsiniz. Yeni bir dönem başlatabilirsiniz. Beşiktaş'ın kimseye borcu yok, herkesin Beşiktaş'a borcu vardır." diye konuştu.

Beşiktaş'ın sıkıntılı dönemler geçirdiğini ancak onursal başkan Süleyman Seba'nın gelmesiyle bu sürecin sona erdiğini vurgulayan Hasan Arat, "Tesisleşen, futbolda öz kaynak sistemiyle rakiplerinin önüne geçen Beşiktaş'ı tabii ki Beşiktaşlılar yönetecek. 'Süleyman abi rahat uyu, bıraktığın emaneti almaya geliyoruz' dedik. Süleyman Seba'nın evini Süleyman Seba müzesi yapacağız. Süleyman abi, evlatların emaneti almaya geliyor. Futbolu artık Beşiktaşlılar yönetecek. Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba yönetecek. Bugün, dik duranların günü. Biz gönülleri kazanarak buraya geldik. Bu karar çok önemli. Sizler büyük ve itibarlı Beşiktaş istiyorsunuz. Onur duyacağınız Beşiktaş'ı size hissettirmeye başlayacağız. 'Davamız Beşiktaş' diyorsanız bu devir kapanacak. Beyaz sayfa açılacak. Yolumuz açık şansımız bol olsun. Allah Beşiktaş'ı ve güzel vatanımızı korusun." değerlendirmesinde bulundu.

Adalı: Bugüne kadar gördüğüm en kötü organizasyon

Kongre üyelerine seslenen Serdal Adalı, "Bir organizasyon bozukluğu var. Bunun farkındayız. Bu seçimi stadımızda yapabilirdik. Başka daha geniş bir alanda da yapabilirdik. Genel kurul üyelerimizin biraz daha sabırlı olmalarını rica ediyorum. Beşiktaş için çok önemli bir seçim. Mevcut durumdan dolayı bırakıp gidilecek kadar basit bir seçim değil. Herkesten biraz daha sabır rica ediyorum. Kısa süre sonra bir rahatlık olacaktır. Bu seçim, bugüne kadar gördüğüm en kötü organizasyon. Oy kullanmak için gelip dışarıda kalan arkadaşlarımız var. Geri dönen arkadaşlarımız var. Güvenlik arkadaşlarımız ile görüşüyoruz. Bizim başkanlığımız döneminde organizasyonlarımızı statta veya başka bir yerde yapacağız. Bu durum bizim son rezilliğimiz olacak. Tüm genel kurul üyelerimizden de özür diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Serdal Adalı, kongreye yaklaşık 11 bin katılım beklediklerini aktararak, "Herkesin kulübüne sahip çıkmak için gelip oyunu kullanmaya niyetli olduğunu görüyorum. İnşallah sahip de çıkacak." şeklinde görüş belirtti.

Ahmet Nur Çebi koltuğunu yeni başkana devredecek

Siyah-beyazlı kulübün tarihindeki 34. başkanı olarak 20 Ekim 2019'da göreve gelen, 29 Mayıs 2022'deki olağan seçimli genel kurulda ikinci kez başkan seçilen Ahmet Nur Çebi, koltuğunu yeni başkana devredecek.

Bu sezon futbol takımının kadro planlaması ve sergilediği kötü performans nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelen Çebi, 3 yıllık görev süresi dolmadan olağanüstü seçimli genel kurula gitme kararı aldı.

Beşiktaş'ın yeni başkanlığı için eski yöneticiler Hasan Arat ile Serdal Adalı yarışacak.

Arat ile Adalı, 3. kez başkanlık için yarışacak

Beşiktaş'ta başkan adayları Hasan Arat ile Serdal Adalı, 3. kez başkanlık için mücadele edecek.

Arat, onursal başkan Süleyman Seba'nın son döneminde başkan yardımcılığı görevini üstlendi. Hasan Arat, 2000 ve 2002'deki kongrelerde Serdar Bilgili'nin gerisinde kalarak başkanlığa seçilemedi.

Adalı ise Yıldırım Demirören ve Fikret Orman döneminde yönetici olarak görev yaptı. Serdal Adalı, 2013'te Fikret Orman, 2019'da ise Ahmet Nur Çebi ile girdiği başkanlık yarışını kazanamadı.

Son 4 başkan görev süresini tamamlayamadı

Beşiktaş'ta başkanlığı üstlenen son 4 isim, görev sürelerini tamamlayamadı. Siyah-beyazlılarda onursal başkan Süleyman Seba'nın ardından 2000 yılında başkanlığa seçilen Serdar Bilgili, 2004'te görevinden istifa etti.

Serdar Bilgili'den sonra başkanlık koltuğuna oturan Yıldırım Demirören, 2012'de Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı seçilmesinin ardından görevinden ayrıldı.

2012-2019'da başkanlık yapan Fikret Orman ile halefi Ahmet Nur Çebi ise görev süreleri dolmadan olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı ve yeniden aday olmadılar.

Rekor Süleyman Seba'da

Beşiktaş'ın 120 yıllık tarihinde 34 farklı isim başkanlık yaptı. Süleyman Seba, 1984-2000 yıllarını kapsayan 8 dönemde aralıksız başkanlık yaptı. 16 yıl başkanlık görevini yürüten Seba, siyah-beyazlı kulübün tarihinde en uzun süre bu görevde kalan isim olarak tarihe geçti.

Beşiktaş Kulübü başkanları

Beşiktaş Kulübünün 120 yıllık tarihinde başkanlık yapan isimler şöyle:

1903-1908: Mehmet Şamil

1908-1911: Şükrü Paşa

1911-1918: Fuat Paşa

1918-1923: Fuat Balkan

1923-1924 Salih Bey

1924-1926: Ahmet Fetgeri Aşeni

1926-1928: Fuat Balkan

1928-1930: Ahmet Fetgeri Aşeni

1930-1932: Emin Şükrü Kunt

1932-1935: A. Ziya Karamürsel

1935-1938: Fuat Balkan

1938-1939: A. Ziya Karamürsel

1939-1941: Yusuf Ziya Erdem

1941-1942: A. Ziya Karamürsel

1942-1950: Abdullah Ziya Kozanoğlu

1950: Ekrem Amaç

1950-1952: Salih Fuat Keçeci

1952-1955: Abdullah Ziya Kozanoğlu

1955-1956: Tahir Söğütlü

1956-1957: Danyal Akbel

1957: Ferhat Nasır

1957-1958: Nuri Togay

1958: Enver Kaya

1959-1960: Nuri Togay

1960-1963: Hakkı Yeten

1963-1964: Selahattin Akel

1964-1966: Hakkı Yeten

1966-1967: Hasan Salman

1967-1968: Hakkı Yeten

1968-1969: Talat Asal

1969-1970: Rüştü Erkuş

1970: Nuri Togay

1970-1971: Agasi Şen

1971-1972: Himmet Ünlü

1972-1973: Şekip Okçuoğlu

1973-1977: Mehmet Üstünkaya

1977-1979: Gazi Akınal

1979: Hüseyin Cevahir

1979–1980: Gazi Akınal

1980-1981: Rıza Kumruoğlu

1981-1984: Mehmet Üstünkaya

1984-2000: Süleyman Seba

2000-2004: Serdar Bilgili

2004-2012: Yıldırım Demirören

2012-2019: Fikret Orman

2019-2023: Ahmet Nur Çebi

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi dönemi bitiyor

Siyah-beyazlı kulüpte ilk olarak 2012-2018 yıllarında Fikret Orman başkanlığındaki yönetimde ikinci başkanlık görevini üstlenen Çebi, 20 Ekim 2019'da düzenlenen olağanüstü seçimli genel kurulda yarıştığı Serdal Adalı ile Hürser Tekinoktay'a üstünlük kurarak başkanlık koltuğuna oturdu.

Beşiktaş Kulübünün 34. başkanı Çebi, 29 Mayıs 2022'de gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulda ise Fuat Çimen ile yarıştı. Ahmet Nur Çebi, güven tazeleyerek ikinci kez başkan seçildi.

Futbolda 3 kupa sevinci yaşadı

Beşiktaş, Ahmet Nur Çebi'nin başkanlığı döneminde futbolda 3 kupa kaldırdı. Siyah-beyazlılar, efsane futbolcusu Sergen Yalçın yönetiminde 2020-2021 sezonunda Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluk ipini göğüsledi. Beşiktaş, söz konusu sezonun devamında Antalyaspor'a üstünlük kurarak TFF Süper Kupa'yı da müzesine götürmeyi başardı.

5 teknik adamla çalıştı

Siyah-beyazlı futbol takımı, Çebi başkanlığında teknik direktör konusunda istikrar sağlayamadı. Beşiktaş'ta Çebi döneminde Abdullah Avcı, Sergen Yalçın, Valerien Ismael, Şenol Güneş ve Rıza Çalımbay görev yaptı. Bu isimler arasında en uzun süre Sergen Yalçın görevde kaldı. Teknik direktör Güneş'in ayrılığı sonrası da siyah-beyazlı takımı Güneş'in yardımcısı Burak Yılmaz'a emanet eden Ahmet Nur Çebi, görevi bırakmadan önce teknik direktörlük görevine Rıza Çalımbay'ı getirdi.

Ahmet Nur Çebi döneminde Sergen Yalçın'ın istifasının ardından bir süre teknik adam olarak Önder Karaveli görev aldı.

Birçok oyuncu transfer etti

Başkan Çebi, siyah-beyazlı kulüpteki görevi süresince birçok oyuncuya Beşiktaş forması giydirdi. Çebi, tek şampiyonluk yaşadığı 2020-2021 sezonunda Javi Montero, Bernard Mensah, Valentin Rosier, Cenk Tosun, Rachid Ghezzal'ı kiralık olarak Beşiktaş kadrosuna dahil etti. Bilal Ceylan ve Atakan Üner gibi genç oyuncuları bonservisleriyle transfer eden Çebi, Fabrice N'Sakala, Welinton Souza, Vincent Aboubakar, Josef de Souza ve Gökhan Töre'yi de bedelsiz olarak kadroya kattı.

Bir sonraki sezonda Mert Günok, Ghezzal, Umut Meraş, Montero, Miralem Pjanic, Salih Uçan, Kenan Karaman, Mehmet Topal, Alex Teixeira'ya Beşiktaş forması giydiren başkan Çebi, bir sonraki sezon en fazla bonservis harcaması yaptığı sezonu yaşadı.

2022-2023 sezonunda Gedson Fernandes, Jackson Muleka, Amir Hadziahmetovic, Omar Colley, Emrecan Uzunhan, Tayyip Talha Sanuç, Kerem Atakan Kesgin, Valentin Rosier ve Onur Bulut'u bonservis bedelleriyle Beşiktaş'a kazandıran Çebi, Romain Saiss, Nathan Redmond, Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'ı bedelsiz, Dele Alli, Wout Weghorst, Arthur Masuaku ve Tayfur Bingöl'ü de kiralık olarak transfer etti. Çebi bu sezonda yaklaşık 25 milyon avro bonservis harcaması yaptı.

Çebi'nin Beşiktaş'taki son sezonunda transfer dönemi ise sıkıntılı geçti. Yaz kampına hiçbir yeni transferi yetiştiremeyen Çebi yönetimi, resmi maçların başlamasıyla birlikte Beşiktaş'ın bu sezonki kadrosunu oluşturdu. Milot Rashica, Bahtiyor Zaynutdinov, Jean Onana, Arthur Masuaku, Tayfur Bingöl, Emrecan Bulut bonservisleriyle Beşiktaş'a gelirken, Daniel Amartey, Ante Rebic, Alex Oxlade-Chamberlain, Eric Bailly ve Gökhan İnler bedelsiz olarak transfer edildi.

Taraftarla arası açıldı

2019 yılındaki kongrede tüm sandıklardan birinci çıkarak başkanlığı kazanan Çebi'nin taraftarlarla arası görevinin son dönemlerinde açılmaya başladı.

Geçen sezonun bir bölümünden itibaren istifa tezahüratlarıyla karşı karşıya kalan Ahmet Nur Çebi ile Beşiktaş taraftarlarının arasındaki gerginlik Lugano maçında zirve yaptı.

Beşiktaş'ın 3-2 kaybettiği maçın ardından bir kısım taraftar tribünlerden çıkmayarak protestoyu sürdürdü. Çebi de bu gelişmenin ertesi gününde olağanüstü kongre kararı aldı.