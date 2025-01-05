Acun Ilıcalı: Acil durum toplantısı yapacağız

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Sarı lacivertliler, ikinci devrenin ilk maçında En-Nesyri'nin golleriyle mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 39 yaptı ve zirve takibini sürdürdü.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı Atakaş Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Ilcalı'nın açıklamaları şöyle:

"Tüm anlattıklarımızın özeti oldu. Tüm isyan ettiğimiz konular hakkında 'Bir delil aramayın, size delil verelim, Türk hakemliği bu' dedikleri bir hafta sonu oldu."

"Acil durum toplantısı yapacağız"

"Yönetim olarak karar verdik, yarın acil durum toplantısı yapacağız. Düşüncemiz, Türk hakemliğinin iflas ettiği bir hafta sonu oldu."

"İşi sulandıranlar, başka yere sürenler, başka yerlere doğru taşımak isteyenler bir şekilde bizim anlattıklarımızı insanlara başka şekilde anlatıp sulandırarak, bu konuyu nasıl sulandırırız, nasıl bize de aynı şeyler yapılıyor falan şeklinde konuşmalıyız şeklinde değerlendirdiler. Bakıyorum, son 2 haftaya; dün Galatasaray maçında verilmeyen net penaltı 85. dakikada, bizim Eyüp maçında VAR'dan verilmeyen penaltı. İki penaltıyı kullandırsalar puan farkı bugün 4'tü."

"Bu bir komedi filmi"

"Biz yönetim olarak bu işin neresinden baksak hakemlik olarak elimizde kalıyor. Rakip takımın puan kaybettiği maç yok. Rakip takım isyanda, federasyonla mahkemelik. Her türlü çağrıyı yapıyorlar, 'Hakkımız yeniyor, inanılmaz şeyler oluyor' diyorlar. Kaç puan kaybettiler, sıfır. Bizim Göztepe maçında net penaltımız verilmedi, Eyüp maçında net penaltımız verilmedi. Galatasaray en son kırmızı kartı iç sahada, Dünya Kupası'ndan önce görmüş son defa. 2.5 yıldır nerdeyse kırmızı kart görmemiş takım, TFF bizi biçiyor, onu yapıyor bunu yapıyor diye TFF'ye saldırıyor. Bu bir komedi filmi."

"Başka yerlerde böyle isyanını göremezsiniz Mourinho'nun"

"Başka yerlerde böyle isyanını göremezsiniz Mourinho'nun! Böyle devam etmeyeceği ortada. Diyecek bir şey bulamıyoruz ama denecek çok şey var. Yönetim olarak yarın toplanacağız başkanımızla birlikte. Sonuna kadar savaşacağız. Türkiye'de bu konuda adaletin tecelli edeceği döneme ulaşacağız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Şu an Türkiye'de futbolda adalet yok. Dün 15 hakemin tamamının penaltı dediği yerde hakem penaltı vermedi, VAR müdahale etmedi."

"Adalet olmadığı zaman isyan çıkar, kaos çıkar"

"Bu sene herkesin kabul ettiği 4-5 kırmızı kart var Galatasaray'ın görmediği. Futbolda hata olabilir. Olgunlukla karşılarız ama hatalar hep bir takım lehine olursa adalet olmaz. Adalet olmadığı zaman isyan çıkar, kaos çıkar. Bakıyorum aklım almıyor. Hocamız isyanda. Hocamızın son derece morali bozuk. Dün yine G.Saray maçından sonra konuştuk. 'Rakibimiz kim? Galatasaray mı bizim rakibimiz?' diye sordu."

Türkiye Kupası

"Türkiye Kupası'na katılıp katılmama kararını yarın değerlendireceğiz."

"Futbol olarak cevap verecekseniz verin. Ne diyecek, 15 kırmızı kart verilmemiş bize, tesadüf diyecek. Ne diyecek."

"Galatasaray'ın kazanmasından sonra moral bozukluğu olmadı. Takım kenetlendi. Her şeylerini ortaya koyuyorlar. Bu puan farkının kapanabileceğini biliyorlar, maçlara asılıyorlar. Yeni transferler de yapacağız. Ara kapanacak. İnanıyoruz. İnanç problemi yok."

"Bir şekilde sonuna kadar şampiyonluğa inanıyoruz"

"Tribündeki gerilim, futbolcularımızı etkiliyor. Taraftarımız eleştirebilir, saygı duyarız, açığız. Maç sırasında kalkıp da negatif enerji vermek bindiğin dalı kesmektir. Ben yıllarca Fenerbahçe tribündeydim. Ben hiç moral bozmadım takımın. Belli bir kesim destek vermeyip karşı hamle yapacaksa futbolcularımız üzülüyor. Samandıra'da 4-5 kere bunla ilgili konuşma oldu. Özellikle Samet olayını futbolcular sindiremiyor, çok içerlediler ona. Futbolcularımız etkileniyor. Bir şekilde sonuna kadar şampiyonluğa inanıyoruz, futbolcularımızın moralini bozmamak lazım."