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Acun Ilıcalı duyurdu: Maçlar şifresiz yayınlanacak

TV8 ve EXXEN'in sahibi Acun Ilıcalı, bu hafta oynanacak üç futbol karşılaşmasının şifresiz yayınlanacağını açıkladı.

Haber Merkezi
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Acun Ilıcalı, bu hafta oynanacak 3 Avrupa karşılaşmasının TV8 ekranlarından şifresiz yayınlanacağını duyurdu. Hafta boyunca yayınlanacak maçlardan elde edilecek reklam gelirlerinin ise depremzedelere bağışlanacağını açıkladı.

21 Şubat Salı günü Liverpool - Real Madrid, 22 Şubat Çarşamba günü Leipzig - Manchester City karşılaşmalarıyla birlikte 23 Şubat Perşembe günü oynanacak Basel - Trabzonspor mücadelesi de TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak seyirciyle buluşacak.

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