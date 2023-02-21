Acun Ilıcalı duyurdu: Maçlar şifresiz yayınlanacak

Acun Ilıcalı, bu hafta oynanacak 3 Avrupa karşılaşmasının TV8 ekranlarından şifresiz yayınlanacağını duyurdu. Hafta boyunca yayınlanacak maçlardan elde edilecek reklam gelirlerinin ise depremzedelere bağışlanacağını açıkladı.

21 Şubat Salı günü Liverpool - Real Madrid, 22 Şubat Çarşamba günü Leipzig - Manchester City karşılaşmalarıyla birlikte 23 Şubat Perşembe günü oynanacak Basel - Trabzonspor mücadelesi de TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak seyirciyle buluşacak.