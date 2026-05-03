Acun Ilıcalı gözyaşlarını tutamadı: Hull City, Premier Lig play-off bileti aldı

EFL Championship temsilcilerinden Hull City, evinde oynadığı son maçı kazanarak Premier Lig için play-off biletini alan altıncı takım olmayı başardı.

City evinde Norwich'i 2-1 ile geçti. Hull, 8 Mayıs'ta başlayacak iki ayaklı play-off yarı finallerinde önce Millwall ile karşılaşacak.

Middlesbrough ise formda Southampton ile mücadele edecek.

Maçlar Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynanacak.

Coventry ve Ipswich ise Premier Lig'e direkt katılacak takımlar oldu.

Wrexham'ın ligdeki peri masalı gibi yükselişi Netflix belgeseline de konu olmuştu. Takım evinde Middlesbrough ile 2-2 berabere kalarak play-off'a katılma şansını kaybetti.

Tribünde duygusal anlar

Acun Ilıcalı ve eşinin Hull City'nin galibiyeti sonrası tribünde duygusal anlar yaşadığı ve gözyaşlarını tutamadığı ekranlara yansıdı. Binlerce taraftar ligin son karşılaşmasında sahaya indi.

Karşılaşma ardından Acun Ilıcalı açıklamalarda bulundu. Ilıcalı'nın sözleri şu şekilde:

"İngiltere’de kulüp alalı dört yıl oldu. Geçen sene açıkçası mutlu olmamıştım. Bu seneye çok konsantre oldum. Fenerbahçe’de çok değerli bir görevim vardı. O tabii ki buraya olan enerjimi çok azaltmıştı. Bu sene yönetimde olmayınca bütün konsantrasyonumu, bütün heyecanımı buraya verdim.

İyi bir hoca bulduğumuzu düşünüyorum. Biliyorsunuz geçen sene Kayserispor’daydı, Sergej Jakirović dikkatimi çekti ve onu getirdik. Devamında da transferlerde gerçekten ekibimiz çok iyi çalıştı. Tek vücut olduk. Devamında da başarılar gelmeye başladı."

Geçen sezon küme düşmekten kurtulmuştu

"Kaplanlar" olarak da anılan takım geçen sezon küme düşmekten averajla kurtulmuştu. Bir sezon önce ise şu anda Chelsea'nin başında olan Liam Rosenior'un görevine, Hull City ligi yedinci bitirmesine karşın son verildi.

Geçen sezon Ruben Selles'in takımı ligde tutmasına karşın gönderilmesi de birçok kişiyi şaşırtmıştı.

Acun Ilıcalı, geçen sene haziran ayında Sergej Jakirovic'i takımın yeni teknik direktörü olarak getirmesiyle bazı taraftarların eleştirilerine hedef olmuştu.

Ancak Jakirovic takımı Premier Lig kapısına getirmeyi başardı.