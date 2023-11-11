Acun Ilıcalı kararını açıkladı: Shelbourne'deki yatırımlarını sonlandırdı
İrlanda Premier Lig ekiplerinden Shelbourne'deki yatırımlarını sonlandırma kararı aldı.
İngiliz ekip Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, yatırımlarına ilişkin kararını sosyal medya hesabından açıkladı.
Hull City'nin yanı sıra İrlanda'nın Shelbourne FC ekibine de yatırım yapan Ilıcalı, Shelbourne ekibine yapılan yatırımları sonlandırma kararı aldıklarını açıkladı.
Acun Ilıcalı'nın açıklaması şöyle:
"İrlanda'nın değerli kulüplerinden Shelbourne'de olan yatırımlarımızı sonlandırma kararı aldık. Bugüne kadar süregelen iş birliği için Shelbourne ailesine teşekkür ederiz.
Futbol alanındaki yatırımlarımızı, yakın zamanda başka bir ülkede hayata geçirmek için planlamalarımız devam etmektedir."