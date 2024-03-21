Acun Ilıcalı'dan Premier Lig açıklaması: Bir şansımız var

Hull City'de başkan Acun Ilıcalı, teknik direktör Liam Rosenior, takım kaptanı Lewie Coyle ve Ozan Tufan, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Hull City başkanı Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İki yıl önce bir yolculuğa başladık. Hayallerimiz vardı, medyadaki başarımızı futbola da taşımak istiyorduk. Uzun vadeli hedeflerimiz var. İlk yılımız bir öğrenme süreciydi, okulda olmak gibiydi. İkinci yılımızda daha fazlasını başardık ve hocamızla birlikte kulübümüzü ligde tutmayı başardık. İkinci yılımızda Liam Rosenior ile tanıştık ve tecrübelerimizi birlikte kullandık. İkinci yılımız daha başarılı geçti. Premier Lig için bir şansımız var. Bunu yapabiliriz deme noktasındayız, play-off aşamasındayız ve bunu yapma şansımız var. Çok uzatmayacağım çünkü teknik direktörümüzün söyleyecek sözleri olacak.

"Şimdi baktığımda daha çok gurur duyuyorum"

Dünya Kupası sırasında Antalya'ya geldik ve takım bir aradaydı, bu bir neşe kaynağıydı ve başarılı bir dönemdi. Antalya turistler için çok güzel ve çok popüler. Antrenörümüz ve oyuncularımız Antalya'yı çok sevdiler, tekrar burada olmak istediler. Bu yıl Dünya Kupası yok, bu yüzden tekrar gelmek için zaman bulmak için çok çalıştık. Aklımıza gelen fikir milli ara sırasında gelmek oldu. Ailemizin önemli bir parçası da taraftarlarımız. Ben bir futbol hayranıyım ve 13-14 yaşımdan beri seyirciler arasındayım. Taraftarları gördüğümde kendimi geçmişte görüyorum. Şimdi baktığımda daha çok gurur duyuyorum.

"Tutkulu olmanın dezavantajları da var”

Tutkulu bir başkan olmanın bazı dezavantajları da var. Liam ile konuşmaktan keyif alıyorum, bazen çok sakin oluyor ve bu da bana yardımcı oluyor. Bir futbol aşığı olarak ona yardımcı olabilirim.

"Roseinor’a ‘doktor’ diyorum"

Liam Rosenior'a 'doktor' diyorum. Sorunları çözen biri. Liam'a asla çözüm söylemem, bu onun işi. Liam yönetiminde oynadığımız futbolla gurur duyuyorum. Birçok kez bizi gururlandırdı. Leicester ve Southampton gibi 'parachute payment' alan takımlara karşı oynamak kolay değil. Bu takımlara karşı deplasmanda kazandık ve berabere kaldık.

"Philogene’ye 10-12 teklif vardı"

Jaden Philogene'ye 10-12 teklif vardı. Onu bize gelmeye ikna etmek için çok çalıştık. Ona bir takıma değil bir aileye geldiğini söyledik. Ona bunu hissettirdik.

Hull City teknik direktörü Liam Rosenior konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Yapmamız gereken bir iş var. Hayalim Acun Ilıcalı ve Tan Kesler'in inancının karşılığını vermek ve sezonu harika bir şekilde bitirmek.

"Acun Ilıcalı’yı hiçbir kulüp sahibine değişmem"

Acun Ilıcalı ile çok açık ve şeffaf bir iletişimim var. Hemfikir olmadığımız şeyleri de söylüyoruz, hemfikir olduğumuz şeyleri de söylüyoruz. Bu futbol kulübüne de çok yardımcı oluyor. Acun Ilıcalı'yı dünyadaki hiçbir kulüp sahibine değişmem.

Milli futbolcu Ozan Tufan açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

İlk geldiğimde zorlu bir süreçti. Önce Shota ile tanıştık, sonra Liam, Lewie Coyle ve diğer oyuncular beni karşıladı. Bir arkadaşlığımız var. Artık bir hedefimiz var. Play-off'lardayız, arkadaşlığımızla birleştik.

"Acun’a ‘ağabeyim’ diyorum"

Acun'a ağabeyim diyorum, burada olmaktan ve onunla çalışmaktan gurur duyuyorum. Burada, Hull City'de olma fırsatı verdiği için ona teşekkür etmek istiyorum.

"Milli takımı özlüyorum"

Milli takımı özlüyorum. Milli Takım'dan herhangi bir çağrı ya da davet almadım. Onlara EURO 2024 için en iyisini diliyorum ve ülkemizi gururlandırmalarını diliyorum. İnşallah bir gün ben de onların arasında olacağım.

Hull City takım kaptanı Lewie Coyle konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Hull'dan tanıdığım bu kadar çok insanı Antalya'da görmek çok güzel. Hepimizin ne kadar birlik içinde olduğunu görebiliyorsunuz. Hepimiz aynı düşüncedeyiz, hepimiz aynı şeyi başarmak istiyoruz ki o da Premier Lig'e yükselmek.

"Abdülkadir harika bir transfer"

Abdülkadir Ömür geldiğinden beri harika performans sergiliyor. Ozan'ın burada olması ona çok yardımcı oldu. Biz yeni gelenlere iyi davranan bir takımız, bu da yardımcı oluyor. Benim için o harika bir insan ve bu her şeyden önce geliyor. O harika bir transfer ve bence onun olması istediğimiz yere ulaşmamıza yardımcı olacak.